-"DEDİKODULAR 18 ARALIKTA KAPANMIŞ OLACAK" ERZURUM (A.A) - 04.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, ''Artık parti içi çekişme, parti içi kavga ve dedikodular 18 Aralıkta kapanmış olacak'' dedi. Erzurum'a gelen Değer, CHP İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin 18 Aralıkta yapacağı kurultayla ilgili değerlendirmede bulundu. Kurultayda, tek gündem maddesinin yer alacağını ifade eden Değer, ''18 Aralık 2010 tarihinde CHP 15. Olağanüstü Kurultayı'nı yapacak. Tek gündem maddesinde, sadece parti meclisinin seçimi olacaktır. Yüksek Disiplin Kurul Üyeleri ve Genel Başkanlığın seçimi yoktur. Tek gündem maddesi parti meclisinin yenilenmesidir'' diye konuştu. Değer, CHP Erzurum İl Yönetiminin görevden alınması yönünde basında haberlerin çıktığını da hatırlatarak, ''Çıkan haberler doğru değildir. Hiçbir il örgütü veya ilçe, görevden alınmayacaktır'' dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Değer, bir gazetecinin, ''Deniz Baykal ve Önder Sav'ın kurultayda birlikte hareket edeceği'' iddialarıyla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu: ''Böyle bir varsayımla uğraşamayız. Olmayan bir iddiaya cevap vermemiz doğru değil. Genel Başkanımız, Deniz Baykal ve Önder Sav'a da gidecek. Kurultayla ilgili görüş ve düşüncelerini kendisi anlatacak. Bizi ilgilendiren 18 Aralıktaki kurultayda Genel Başkanın parti meclisini hazırlayacağı listeye destek vermektir. Artık parti içi çekişme, parti içi kavga ve dedikodular 18 Aralıkta kapanmış olacak.'' Değer, Wikileaks belgeleriyle ilgili soru üzerine de bir komisyon kurduklarını belirterek, ''Komisyon çalışmalarını bitirdikten sonra bazı açıklamaları Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde yapacak'' dedi.