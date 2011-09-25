-"Davul-zurnalı" cenaze töreni İSKENDERUN (A.A) - 25.09.2011 - Suudi Arabistan'da trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden 2 Türk işçi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. İşçilerden birinin cenazesi, evinden mezarlığa kadar davul-zurna eşliğinde götürüldü. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 yıl önce bir mermer atölyesinde çalışmak üzere Medine'ye giden Kerem Ramazanoğlu (26) ile Bülent Çoban (34), 10 gün önce özel bir araçla Riyad'a giderken trafik kazası geçirdi. Kazada evlilik hazırlıkları yapan ve 20 gün sonra dünya evine girmeyi planlayan Ramazanoğlu ile evli ve 2 çocuk babası Çoban (34) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yapılan işlemlerin ardından Türk işçilerin cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri İskenderun Akçalı beldesindeki evlerine getirildi. Yaklaşık 1 ay sonra düğün yapmayı planlayan Kerem Ramazanoğlu'nun cenazesinin baba evine getirilişi sırasında, annesi Suzan ve babası Hatim Ramazanoğlu fenalık geçirdi. Cenazesi bir süre evin içerisinde bekletilen Ramazanoğlu'nun eline kına yakılırken, nişanlısı Yonca Tayhuş ise göz yaşı döktü. Ramazanoğlu'nun cenazesi, evlerinin bahçesinde Kuran ve duaların okunmasının ardından 5 kilometre uzaklıkta bulunan mezarlığa omuzlarda, davul zurna eşliğinde götürüldü. Cenazenin taşınması sırasında havaya tabancayla ateş edildiği gözlendi. Gencin cenazesi daha sonra Akçalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlar, davul-zurnanın, ölen kişinin bekar ve düğün hazırlığı yapmasından dolayı geleneklerine göre çalındığını belirttiler. Kazada ölen Bülent Çoban da aynı mezarlıkta düzenlenen törenle toprağa verildi.