-"Davos'u gördükten sonra yüzde 4 konusunda rahatım" ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye'nin 2012 yılı ekonomik büyüme tahminleriyle ilgili, ''Ben Davos'u gördükten sonra yüzde 4 konusunda çok rahatım'' dedi. Başçı, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu Davos'ta katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Başçı, katıldığı toplantılarda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin problemleri arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma potansiyellerini nasıl hayata geçirebilecekleri, altyapı projelerini nasıl ilerletebilecekleri,finansmanla ilgili dar boğazları nasıl aşabilecekleri gibi yapısal konular üzerinde konuştuklarını ifade eden Başçı, gelişmiş ülkelerin, kamu borcunun ödenip ödenemeyeceği ve bunun bankacılık kesimine yansımaları gibi konuları tartıştıklarını dile getirdi. Bu anlamda Avrupa'nın içinde de bir ayrışma olduğunu kaydeden Başçı, ''Almanya bir tarafa, kamu borcu problemi yaşayan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler bir tarafa... Aralarında bir ayrışma var. Dolayısıyla mali disiplinin ne kadar önemli olduğu bir kere daha tescil edilmiş oldu'' dedi. Gelişmekte olan ülkelerde ise bütçe dengelerinin çok iyi olduğunu anlatan Başçı, bu ülkelerde bankacılık sistemlerinin çok sağlıklı olduğunu ve büyümeye devam ettiğini kaydetti. Gelişmiş ülkeler açısından finansman kanallarının da çalıştığını belirten Başçı, ''Bütün kaygı, 'Avrupa'da bankalar zor durumda kalır da finansman kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere aktaramazlarsa o zaman ne olur?' diyorlardı. Hayır, Avrupa'da bankalarda zorluklar varsa İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da bankalar var. Finansman akar, yeter ki fon kaynağı olsun'' diye konuştu. Türkiye'ye fon girişi olması halinde faizlerin yeniden yükselip yükselmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de Başçı, bu konuda çok esnek olduklarını dile getirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2014 yılına kadar sıfır seviyesine yakın faiz politikasını korunacağını açıklamasından sonra Türk Lirası'nda ciddi bir değerlenme olduğunu hatırlatan Başçı, sadece Türkiye'de değil, gelişmekte olan bütün ülkelerde sermaye girişlerinde artış gözlendiğini dile getirdi. IMF'nin Türkiye'ye ilişkin 2012 yılı büyüme tahmini ile Merkez Bankası'nın büyüme tahmini de karşılaştıran Başçı, Türkiye için büyüme tahminlerinin yüzde 4 olduğunu hatırlattı. IMF'nin Türkiye ile Avrupa arasındaki yakınlık ve ticari ilişkilerden dolayı böyle bir kötümser beklenti içerisinde bulunduğunu tahmin ettiğini kaydeden Başçı, ''Biz de niye yüzde 4 çıkıyor? Biz, Orta Vadeli Programı (OVP) yaparken bunu enine boyuna düşündük. Merkez Bankası OVP çalışmaları sırasında en yüksek tahmini veren kurumlardan biriydi'' dedi. Finansman kanalında korkulanın hiç yaşanmadığının, Türk bankalarının AB Bankaları yerine Londra merkezli bankalardan sendikasyon kredisi aldığını ifade eden Başçı, ''Ben Davos'u gördükten sonra yüzde 4 konusunda çok rahatım'' dedi.