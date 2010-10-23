"Dans etme iffetsiz derler"

T24 - Boşanma davaları sürecinde H.A.'nın bar masası üzerinde dans ederkenki fotoğraflarının sunulmasıyla, mahkeme kadını "iffetsiz yaşam" sürdürdüğü gerekçesiyle kocasına tazminat ödemeye mahkum etti.



Milliyet'in yayımladığı haber şöyle:



S.A., iki yıl önce evlendiği, işadamı eşi H.A. ile anlaşamadığını belirterek, boşanma davası açtı. Evlilik nedeniyle işinden ayrıldığı için geçim sıkıntısı çektiğini, acı ve ızdırap içine düştüğünü iddia eden S.A., 50 bin lira manevi, kusursuz eş olduğu için de 50 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira tazminat talep etti.

Kocadan karşı dava H.A., karşı dava açarak, eşinin her gece barlara gittiğini, farklı erkeklerle olduğunu, aşırı alkol kullandığını ve bar masalarında teşhircilik yaptığını, erkeklere öpücükler gönderdiğini iddia etti. Dava sırasında eşini takip eden H.A., eşinin bir tatil köyünde bar masası üzerinde dans ederken çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye sundu ve 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Ankara 10’uncu Aile Mahkemesi Hakimi Mustafa Ateş, S.A.’nın, barda çekilen fotoğrafları ve yaşam tarzını, evlilik birliğini temelden sarsacak ‘iffetsiz yaşam’ kabul etti. H.A.’yı haklı bulan hâkim, S.A.’yı 8 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. S.A. temyize başvurdu.

8 bin lira tazminat ödeyecek Yaşam tarzı nedeniyle hâkim tarafından “iffetsiz” bulunan S.A., eşine 8 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.