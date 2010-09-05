-"DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDE BU HİZMETLERİ YAPAMAZDIM" ERZURUM (A.A) - 05.09.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlık alanındaki hizmetlerle ilgili olarak, ''Anavatan döneminde, Mesut Yılmaz'ın döneminde Sağlık Bakanı olsam bunları yapamazdım veya MHP döneminde Sağlık Bakanı olsaydım yine bu hizmetleri yapamazdım'' dedi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Akdağ, Türkiye Muhtarlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek, muhtarların sorunlarını dinledi. Bakan Akdağ, önce Muhtarlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Nevzat Tunga'dan bütün mahalle ve köylerin sorunlarına ilişkin bilgi aldı. Muhtarları tek tek dinleyen Akdağ, köy yollarının asfaltlanması, su ve elektrik kesintileri, doğalgaz gibi sorunları not alarak, yerinde inceleme yapacağını söyledi. Bakan Akdağ, belediyelerin işçi giderleri nedeniyle yeterince hizmet veremediğini, ancak bu sorunu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, çözüme kavuşturduklarını ifade etti. Belediyelerin bundan sonraki hizmetlerinin daha iyi hale geleceğini belirten Akdağ, şöyle devam etti: ''Belediyelerin iş yapmasını hizmet vermesini zorlaştıran işçi sayısıydı. Belediyelerin gelirinin büyük bir bölümü işçilere gidiyordu. Başbakanımıza söyledik o da çözülmesini istedi. Bu norm fazlası olan, eskiden beri alına gelen fazla işçiler başka kamu kuruluşlarına alındı. Şimdi belediyelerin işçi gideri yükü azalmış oldu. Erzurum'da belediye hizmetleri daha iyi hale gelecek. Bundan sonra da daha iyi hizmet verilmezse, sizin gibi ben de sesimi yükselteceğim.'' Bu sırada Palandöken ilçesine bağlı Harput Mahalle muhtarı Kazım Akan'ın, mahallesinde, Cuma Apartmanı'nın yanındaki bir binanın ilçe Belediye Başkanının akrabasının olduğu için kamulaştırma çalışmasının yapıldığını iddia etmesi üzerine, Akdağ, ''Kendi menfaati dedin mi 'sanki alacak, kendisine yapacak'. Böyle dedin mi yanlış olur. Belediyenin menfaati vardır, onun için istimlak kamulaştırma çalışması yapılmıştır'' dedi. 12 Eylülde yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna da değinen Akdağ, halk oylamasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü anlattı. Vatandaşın TC kimlik numarasını alması konusunda, muhtarların uyarılarda bulunmasını isteyen Akdağ, ''Referandumda ne diyeceksiniz'' diye sorması üzerine, muhtarlar, ''evet'' diyeceklerini, Erzurum'dan yüzde 90'ın üzerinden ''evet'' oyu çıkacağını ifade ettiler. -''SAĞLIK ALANINDA HİZMETLERDE YÜZÜNÜZÜ KARA ÇIKARTMADIM''- Muhtarların, sağlık alanında güzel hizmetler aldıklarını ifade etmesi üzerine, Akdağ, şöyle konuştu: ''Sağlık alanında hizmetlerde yüzünüzü kara çıkartmadım. Başbakan müsaade etmese, Maliye Bakanı icap eden paranın aktarımında cimrilik, pintilik etse veya sosyal güvenlikten sorumlu Bakan, Kılıçdaroğlu dönemindeki gibi 'olmaz arkadaş sigortalılar oraya gidemez' dese ne olur? Ben istediğim kadar gayret edeyim olmaz. Bu ekip işidir, hükümetin sağlığa bakışı böyle. Çok şükür sizin yüzünü kara çıkarmadık. Anavatan döneminde, Mesut Yılmaz'ın döneminde Sağlık Bakanı olsam bunları yapamazdım veya MHP döneminde Sağlık Bakanı olsaydım yine bu hizmetleri yapamazdım. Bizim sağlıkta dönüşüm üzerine çizdiğimiz hedef, hükümetin, Başbakanın, insanına verdiği önemden geliyor.'' Ardından, Kasımpaşa Camisi'nde öğlen namazını kılan Akdağ, daha sonra Aziziye Araştırma Hastanesinde tedavi gören eski Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Muammer Cindilli'yi ziyaret etti. Akdağ, ardından ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i makamında ziyaret ederek, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.