"Daha Neler" Cuma akşamı Türkiye'den önce Almanya'da sergileniyor

Taner Tüzün / Schweinfurt, 10 Ocak (DHA) - Haldun Dormen tarafından sahneye uyarlanan Haldun Dormen\'in kendisinin ve Azra Akın\'ın rol aldığı “Daha Neler”(Wie Bitte) adlı oyunun prömiyeri 12 Ocak Cuma akşamı saat 19.30’da Almanya’nın Schweinfurt kentinde yapılacak.

Kulturhalle, 97506 Grafenrheinfeld, Hermasweg 1a, adresinde sergilenecek oyunun kadrosunda, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, Azra Akın, Engin Seçgin ve Oktay Turkut yer alıyor. Oyunun fotoğrafları Fethi Karaduman’a, görsel tasarım ise Barış Çantay’a ait.

Almanca alt yazılı olacak

Engin Seçgin oyunun, Alman seyirciler için alt yazılı olarak sergileneceğini ve salonun 540 kişilik olduğunu vurgulayarak, oyunu Türkiye’den önce Avrupa’da ki seyircilerin izleyeceğini söyledi. (Fotoğraflı)