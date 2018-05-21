"Dağlık Karabağ anlaşmazlığı istihdamda sorunlara yol açıyor"

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Azerbeycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov, Ermenistan-Azerbeycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının istihdamı sağlamlaştırma konusunda önemli sorunlara yol açtığını söyledi.

Bakü’de katıldığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Doğru\" başlıklı uluslarası konferansta, Dağlık Karabağ anlaşmazlığının bir sonucu olarak Ermenistan’daki birçok Azerbeycanlı’nın “etnik arındırmaya” maruz kaldığını söyledi ve ekledi: “Sonuç olarak bir milyondan fazla insan sığınmacı ve yerlerinden edilmiş insanlar haline geldi. Bir milyondan fazla insana iş sağlamanın ne kadar büyük bir iş gerektirdiğinin farkındasınızdır.”

Ahmadov ayrıca Ermenistan tarafından meskun tutulan Azerbeycan bölgesinde tarım yapılmadığını ve bunun problemlere yol açtığınının altını çizdi.

Azerbeycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlık 1988 yılında Ermenistan’ın Azerbeycan’a karşı bölgesel iddiasıyla başlamış ve bu sebeple çıkan savaşın sonucunda Ermenistan Dağlık Karabağ da dâhil olmak üzere Azerbeycan’ın yedi bölgesini işgal etmişti.

Savaşın ardından 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşmasını izleyen barış görüşmelerinde varılan ve Ermenistan Avrupa Birliği Güvenlik Konsey’inin Ermenistan askerlerini Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerdeki askerlerini geri çekmeye ilişkin çözümünü uygulamadı.