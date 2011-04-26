-"CUMHURBAŞKANINI BİLE YANILTTILAR" KARAPINAR (A.A) - 26.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir sınav yaptık. Sınavı aldık götürdük birilerine şifreyi verdiler. Önce 'yok' dediler. Sonra 'sehven' dediler. Sonra ''Vallahi var' dediler. Şimdi koltuklarında oturuyorlar. Bir çağdaş ülkede, demokrasisi gelişmiş bir ülkede bu işi yapan adam koltuğunda oturur mu?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Konya'nın Ereğli ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından seçim otobüsüyle Karapınar ilçesine geçti. İlçe merkezinde esnaf ile tek tek tokalaşan, halkı selamlayan Kılıçdaroğlu, bir çay bahçesine girişinde, ellerinde ''Yandaş giriş sınavı'', ''Bize de birgün şifre düşer'' gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar bulunan öğrencilerle karşılaştı. Öğrencilerin ''Şifre istiyoruz'' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, ''Gelin size vereceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra oturduğu çay bahçesinde, kendisini karşılayan bu öğrencileri dinledi. Kılıçdaroğlu, şifre iddiaları nedeniyle ÖSYM Başkanı'nı eleştiren öğrencilere, ''Ali Demir, demir gibi yerinde maşallah'' diye konuştu. Daha sonra ilçe merkezindeki meydanda seçim otobüsü üzerinde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde çiftçinin traktöründeki mazotu 1,5 lira yapacaklarını bildirdi. Hazırladıkları projelerle ilgili ''Bu projeler için gereken parayı nereden bulacaksınız'' şeklinde eleştiriler yöneltildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Bunlar değil miydi, 'dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz''' diyenler? Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriysek bu açlık, bu sefalet ne? Bunların yürüttüğü paranın yarısıyla biz bu memleketi güllük gülistanlık yaparız'' ifadelerini kullandı. Dokunulmazlıkların arkasına sığınan bir milletvekilinin milletin vekili olamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Milletin vekili millet gibi olacak. Hırsızlık yaptıysa gelsin hesabını versin. Ama çal çırp köşeyi dön... Din iman hesabı yapıyorlar. Köşeyi döndü, sonradan sahip oldu. Nereden oluyor bu?'' diye konuştu. -YGS'DEKİ ŞİFRE İDDİALARI- YGS'deki şifre iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bir sınav yaptık. Sınavı aldık götürdük birilerine şifreyi verdiler. Önce 'yok' dediler. Sonra 'sehven' dediler. Sonra 'Vallahi var' dediler. Şimdi koltuklarında oturuyorlar. Bir çağdaş ülkede, demokrasisi gelişmiş bir ülkede bu işi yapan adam koltuğunda oturur mu? Cumhurbaşkanını bile yanılttılar. Yanlış bilgi verdiler. O da 'tatmin oldum' dedi. Fakat baktı ki olay öyle değil. Şimdi o da rahatsız. Bir ülkede bir bürokrat kendi ülkesinin Cumhurbaşkanını yanıltır mı? Eğer bir bürokrat Cumhurbaşkanını yanıltmışsa koltuğundan ayrılması lazım. 'Hayır ben koltuğumda oturacağım' diyor. Onlar istifa edecekler hiç endişe etmeyin. Eğer istifa etmezlerse bilinki, birilerinin ar damarı çatlamıştır.''