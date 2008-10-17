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Kültür-Sanat

"Contemporary İstanbul" sürüyor

Üçüncü kez düzenlenen çağdaş sanat fuarı "Contemporary İstanbul" sürüyor.

17 Ekim 2008 03:00

Üçüncü kez düzenlenen çağdaş sanat fuarı "Contemporary İstanbul" sürüyor.19 Ekim'e kadar sanatseverlerin ziyaret edebileceği fuar Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında 90'ı yabancı 148'i yerli olmak üzere toplam 238 sanatçının eserleri sergileniyor.

Resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, video art ve dijital sanat eserlerinden örneklerin yer aldığı Contemporary'de bu yıl özel bir proje de uygulanıyor.

"International Video Screening" adı altında dünyanın farkıl yerlerinden sanatçıların videoları izleyicilere sunuluyor.

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