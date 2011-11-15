-"Çöken 25 binadan 22'si boştu" TBMM (A.A) - 15.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da 9 Kasım günü yaşanan ikinci depremle ilgili, ''Depremde, daha önce hasar gören 25 bina çöktü. Bunların 22'si boştu. 2'i otel olmak üzere, 3 tanesinde 40 vatandaşımızı kaybettik. Herkes konuşuyor, niye haber verilmedi, niye şöyle yapılmadı, böyle yapılamadı? Haber verildiği için 22 binada kimse yoktu. Burada da insanlar olsaydı felaketin boyutu çok daha farklı olurdu'' dedi. AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan, 9 Kasım Çarşamba akşamında meydana gelen Edremit merkezli 5,6 şiddetinde yaşanan ikinci depremde, daha önce hasar gören 25 binanın çöktüğünü, bunlardan 22'sinin boş olduğunu belirtti. Çöken 2'si otel, 3 binada ise 40 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Erdoğan, ''Herkes konuşuyor, niye haber verilmedi, niye şöyle yapılmadı, böyle yapılamadı? Haber verildiği için 22 binada kimse yoktu. Burada da insanlar olsaydı felaketin boyutu çok daha farklı olurdu. 22 binada, hamd olsun buralarda ayrı acı yaşamadık. Ama 3 binada, ne yazık ki 40 vatandaşımızı kaybettik'' diye konuştu. Erdoğan, ilk depremin olduğu gün beraberindeki bazı bakanlarla birlikte deprem bölgesine gittiğini anımsatarak, şöyle konuştu: ''Erciş ve Van merkezde hem arama kurtarma çalışmalarını yerinde izleme fırsatı bulduk hem de yardım dağıtımına yönelik bizzat müşahedelerim oldu. Aynı zamanda ilk anda gelen çadırların dağıtımına yönelik bizzat izlenimlerim oldu. Geçen cumartesi de beraberimdeki 10 bakan arkadaşımla hem Erciş hem Van'daki çalışmaları yerinde inceledik, tespitleri yaptık. Depremle ilgili son bilgileri orada basınla arkadaşlar paylaştı, bizler aramızda değerlendirmesini yaptık. Şu anda olgunlaşmış bilgileri paylaşmakta fayda görüyorum. İki depremde 644 vatandaşımızı kaybettik. ilkinde 604, ikincisinde 40 vatandaş olmak üzere. İki depremde enkaz altından 252 vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Şu anda bölgede 4 bin 374 kamu görevlisi hizmet veriyor. Bölgede, şu ana kadar küsuratlı rakam vermeyeyim, 71 bin çadır, 330 bin battaniye dağıttık. 60 konteyner, 2 bin 300 mevlana evi de depremzedelerin hizmetine sunuldu. Kar yağışı çalışmaları zorlaştırıyor, yaşam koşulları da zorlaşmaya başladı. Geçen cumartesi günü yaptığımız incelemelerin ardından bölgeye prefabrik ev sevkıyatına hız verdik. AFAD, TOKİ, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 18 bin prefabrik evin ulaştırılmasını planlamış durumdayız. Firmalarla görüşme yaptık. Süratle bunların Van'a ulaşmasını sağlayacağız.'' Başbakan Erdoğan, ayrıca ilk etapta Adana, Mersin, İskenderun ve İstanbul'daki kamu sosyal tesislerini Van'daki depremzedelerin kullanımına açtıklarına işaret ederek, bununla sınırlı kalmayacaklarını, Türkiye genelinde nerede kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane varsa bunları depremzedeler açacaklarını bildirdi. Depremzedelerin kamu lojman ve misafirhanelerine uçak ve otobüslerle sevk edilmeye başlandığını belirten Erdoğan, İstanbul'a ilk sevkıyatın da gerçekleştirildiğini anlattı. Erdoğan, başka şehirlere sevk edilen depremzedelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için gereken tedbirlerin de alındığını vurguladı.