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Politika

"ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPIYORUZ" ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2011 16:27

-"ÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA YAPIYORUZ" ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terörle mücadele çerçevesinde polisin iç güvenlikte kullanılmasıyla ilgili olarak, ''o konuda çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Çok görüşmelerimiz var kendi aramızda farklı analizlerimiz, değerlendirmelerimiz var. Bu hem güvenlik boyutuyla ilgili, hem milli birlik, beraberlik, kardeşlik projesi. Ekonomik boyutu demokratikleşme, insan hakları boyutu... O konuda en önemli farkımız sadece güvenlik boyutunu öne alan yaklaşımlardan kaçındık'' dedi. Atalay, Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabulünden gazetecilerinin sorularını yanıtladı. Terörle mücadele çerçevesinde polisin iç güvenlikte kullanılmasıyla ilgili olarak, sadece güvenlik boyutunu ele alan yaklaşımlardan kaçındıklarını bildiren Atalay, çok boyutlu bir bakış içinde yine aynı şekilde çalışmayı yürüteceklerini söyledi. Beşir Atalay, şöyle konuştu: ''Terör tabii çok acı bir olay. Bizi çok üzdü. 13 şehidimiz Silvan'da. Ama şuna düşmemek lazım, bu tür olaylar olduğunda bütün diğer boyutları bir kenara bırakıp tekrar güvenlik boyutlu politikalara yönelmekten kaçınmak lazım. O boyutu öndedir ama bütün boyutlarıyla birlikte bu konuyu yürütmek gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalar olgunlaştığında daha fazla açıklama yaparız.''

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