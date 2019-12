-"ÇOCUKTA CİNSEL İSTİSMAR"A YASAL DÜZENLEME ÇORUM (A.A) - 13.10.2010 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, cinsel istismara uğrayan çocukların ifadesinin bir defada alınması, bu sürecin sosyal çalışmacı, psikolog ve doktor eşliğinde yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını belirterek, ''Yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclise gelecek. Bundan böyle cinsel istismara uğrayan çocuklarımız, hastane hastane karakol karakol gezdirilmeyecek'' dedi. Erciyes Üniversitesi Çocuk İhmali ve İstismarı Engelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen ''Bilinç ve Farkındalık Kazandırma'' seminerine katılan Kavaf, burada yaptığı konuşmada, toplumlardaki olumsuz koşullardan en fazla ve öncelikle çocukların etkinlendiğini söyledi. Dünyada her yıl, yarısı kız çocuğu olmak üzere 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığının, 90 milyon çocuğun ise sokakta yaşadığının tahmin edildiğine dikkati çeken Kavaf, çocukların korunması konusunun, bugün çağdaş dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Bakan Kavaf, şunları söyledi: ''Bunun için bilinç ve farkındalık artırma biçiminde ifade ettiğimiz, çocukların her açıdan korunup kollandığı 'toplumsal vicdanı' harekete geçirmek ve güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Cinsel istismara uğrayan çocuklarımızın defalarca ifadelerinin alınması, defalarca muayeneye götürülmeleri çocuğun yaşadığı travmayı daha can yakıcı, daha sıcak hale getirmektedir. Bunu önlemek için çocuğun ifadesinin bir defada alınması, bu sürecin sosyal çalışmacı, psikolog ve doktor eşliğinde yapılması için gerekli yasal düzenleme yapılıyor. Yasal düzenleme önümüzdeki günlerde Meclise gelecek. Bundan böyle cinsel istismara uğrayan çocuklarımız hastane hastane, karakol karakol gezdirilmeyecek.'' -''ÇOCUK HAKLARI İLK KEZ BİR ANAYASA METİNİNDE YER ALDI''- Son anayasa değişikliğiyle çocukların her türlü istismar ve şiddete karşı daha iyi korunması için yükümlülüklerin ve hakların anayasal bir temele kavuşturulmasının çok önemli ve doğru bir adım olduğunu anlatan Kavaf, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çocuk haklarının ilk kez bir anayasa metininde yer aldığını söyledi. Bakan Kavaf, değişiklikle ayrıca çocuklar için yapılacak her türlü uygulamanın, çocukların yüksek yararına uygun olmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, şöyle deval etti: ''Önce ailelerimizden başlayarak, herkesin çocuklarımızı korumak için sorumluluk bilinciyle ve işbirliğiyle hareket etmesine ihtiyaç vardır. Bilhassa annelerimiz, muhakkak okul-aile birliklerinde yer almalı ve çocuklarının eğitim kurumlarıyla yakın bir iletişim içinde olmalıdırlar. Yazılı ve görsel yayınlar da çocuklara yönelik mesajlarında hassas davranmalı ve çocukları kendilerine zarar verecek çevre ve kişilere karşı uyarmalıdır.''