"Çocukları Koruyun"dan Ulukaya'ya "Yardımseverlik Ödülü"

İstanbul, 20 Ekim (DHA) - Save the Children (Çocukları Koruyun) adlı, 1919\'dan bu yana 120 ülkede çocukların mutlu ve sağlıklı yaşayabilmesi için çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü, iş insanı Hamdi Ulukaya\'ya Yardımseverlik Ödülü verdi.

New York\'ta düzenlediği yardım gecesinde, dünya çapında 150 milyon çocuğa ulaşan Save the Children için önemli bir kaynak yaratıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı gecede, Vizyonerlik Ödülü, Save the Children mücevher koleksiyonu ile 2009 yılından bu yana 70 milyon dolar yardım toplayan BVLGARI Kuzey Amerika temsilciliğine verilirken, Ses Olmak ödülü ise Save the Children reklamında seslendirdiği \"Feel Again\" adlı şarkıyla önemli ölçüde yardım toplayan Ryan Tedder\'ın oldu.

Save the Children, ABD merkezli yoğurt şirketi Chobani\'nin kurucusu ve CEO\'su Hamdi Ulukaya\'yı, \"mülteciler adına yürüttüğü cesur liderlik\" çalışmalarından ötürü ödüllendirdiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Ulukaya\'nın vatanlarını terk etmek zorunda kalan mültecilere daha iyi bir gelecek sağlamak için çalıştığı belirtilirken, \"Bir girişimci ve kendini bu alana adamış bir yardımsever olarak Ulukaya, küresel mülteci krizinin ele alınma şeklini değiştiriyor ve tüm dünyayı mültecilerin sahip olduğu insani hakları anımsamaya, insanların yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılmasına kesin son vermeye çağırıyor\" denildi.

Yardımseverlik, Vizyonerlik ve Ses Olmak başlıkları altında üç ödülün verildiği gecede, Yardımseverlik Ödülü\'nü Ulukaya\'ya, Save the Children Yönetim Kurulu başkanı ve Amerika\'nın eski \'second lady\'si Dr. Jill Biden verdi.

Dr. Jill Biden Ulukaya\'ya ödülünü verirken, \"Hamdi Ulukaya, çok iyi bildiğimiz Amerikalı göçmen ruhunun vücut bulmuş hali. Kendisi mülteciler için kurulan bir merkez vasıtasıyla onları istihdam etti ve insanlara ihtiyaç duydukları fırsatı verdi. Bugün Chobani, mültecileri işe almaya ve onların başı dik bir hayat sürmelerine yardımcı olmaya devam ediyor\" dedi.

Hamdi Ulukaya ödül kabul konuşmasında şöyle dedi:

\"Save the Children\'ı son birkaç yılda tanıdım. Burada bir araya gelen insanlar yüreklerinde dünyanın tüm çocuklarını taşıyor.

\"Çocukların masumiyetini başımızın tacı ederken bir yandan da karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların farkındayız.

\"Gerçekleştirebileceğimiz en büyük mucize, bir çocuğun gözyaşını gülümsemeye dönüştürebilmek.

\"Bildiğim tek bir şey var: kaybedecek zamanımız yok. Save the Children dünyanın dört bir yanında varlık gösteren bir organizasyon.

\"Mültecilerin bulunduğu yerlerde de varlar. En basitinden onlara destek verebiliriz. Bir çocuğun saflığı hepimize umut veren şey ve bu umudun yok olmasına izin veremeyiz.\" (Fotoğraflı)