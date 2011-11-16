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Politika

"Çocukları dahi terörist olmaya teşvik ediyorlar" ANKARA (A.A)

16 Kasım 2011 14:46

-"Çocukları dahi terörist olmaya teşvik ediyorlar" ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''BDP milletvekilleri, kendileri sefahat içinde yaşarken, gencecik insanları, hatta 14-15 yaşlarındaki çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olmaya, can almaya teşvik ediyorlar'' dedi. Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Sosyal Yardım Programı Toplantısı'na katıldı Toplantı nedeniyle geçen haftalar içinde şahit olduğu iki ayrı kadın profilini paylaşmak istediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bildiğiniz gibi son günlerde BDP'li milletvekillerinin, özellikle de kadın milletvekillerinin, terörist cenazelerini istismar noktasında ciddi tahrik eylemleri içine girdiklerinin görüyoruz. BDP milletvekilleri, kendileri sefahat içinde yaşarken, gencecik insanları, hatta 14-15 yaşlarındaki çocukları dahi dağa gitmeye, terörist olmaya, can almaya teşvik ediyorlar. Terörist cenazesinde boy gösteren o kadın milletvekillerinin, maalesef, ağlayan, ağıtlar yakan anneleri istismar edecek kadar kalpleri taş haline gelmiş ve böylece bunları görmez durumda olmuşlardır. Bir mağarada işkenceyle öldürülen 5 kadın teröristi görmezden, duymazdan geliyorlar. Ama canlı bomba olup masum insanları havaya uçurmayı, üzerine bomba bağlayıp gemi kaçırmayı marifet gibi sunacak kadar canileşiyorlar. 6-7 yaşındaki çocukların eline taş veren, 12-13 yaşındaki çocukların eline molotofkokteyli tutuşturarak Serap yavrumuzu öldüren anlayış, bu anlayıştır, onu şehit eden anlayış bu anlayıştır. Bu taş kalpliler, göz yumdukları, müsamaha gösterdikleri, hatta sırtını sıvazladıkları terörle, akan kana ortak oluyorlar.''

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