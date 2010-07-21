-"ÇOCUKLAR TERÖR SUÇLUSU SAYILMAYACAK" İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - UNICEF Türkiye Temsilciliği, Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) yapılan düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle, çocukların propaganda suçu işleseler dahi terör suçlusu sayılmayacağını, örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağını ve ceza arttırımına yönelik hükümlerin çocuklar için uygulanmayacağını bildirdi. UNICEF Türkiye Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, TBMM'deki düzenlemenin UNICEF Türkiye Ofisi tarafından heyecanla karşılandığı, UNICEF'in, ''gösterilere katıldıktan sonra kanunla ilişki haline giren'' ve kamuoyunda ''taş atan çocuklar'' olarak bilenen çocukların durumunun dikkatle izlediği vurgulandı. Bu genç insanların çoğunun maruz kaldığı ağır cezalara ek olarak, TMK çerçevesinde yetişkinler gibi yargılanmalarının UNICEF'i kaygılandırdığı, izlenen bu yolun, 18 yaşından küçük herkes için ayrı çocuk adaleti usulleri öngören Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile de çeliştiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''18 yaşından küçük çocukların çocuk mahkemelerinde yargılanmasının yolunu açan yasal düzenlemelerin kabulü çok önemli bir gelişmedir. Yapılan düzenlemeler sayesinde çocuklar propaganda suçu işleseler dahi terör suçlusu sayılmayacak, örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacak ve ceza artırımına yönelik hükümler çocuklar için uygulanmayacaktır.'' Düzenlemelerin TBMM tarafından kabulünün, ülkede artan şiddetin herkesi sarstığı bir zamana denk geldiği belirtilen açıklamada, terör mağdurlarının yasını tutan ailelere ve tüm ulusa başsağlığı dileyen UNICEF'in, TBMM üyelerini bu genç insanların yararını gözetmekten geri durmadığı için takdir ettiği ifade edildi. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin yirmi yıl önce imzalanmasından ve 2005'te Çocuk Koruma Kanunu'nun kabulünden bu yana, Türkiye'nin kanunla ilişki halindeki çocukların haklarına gerekli saygının gösterilmesini sağlayacak birçok adım attığı vurgulanan açıklamada, UNICEF Türkiye Temsilci Vekili Regina De Dominicis'in de TMK'da yapılan düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduğu vurgulandı. Açıklamada Dominicis'in şu ifadelerine yer verildi: ''Artık yasal çerçeve oluşturulduğuna göre düzenlemelerin yürürlüğe geçirilebilmesi için yetkililerin gerekli altyapıyı oluşturacaklarına, örneğin; çocuk mahkemelerinin sayısının arttırılacağına, tutukluluk sürelerinin kısaltılacağına ve özgürlüğü kısıtlamaya yönelik alternatif tedbirlerin daha yaygın kullanılacağına güvenimiz tamdır. UNICEF tüm bu alanlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni desteklemeye hazırdır.''