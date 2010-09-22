-"ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE" KAMPANYASI TRABZON (A.A) - 22.09.2010 - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, "Çocuklar Gülsün Diye" kampanyası kapsamında yapılan bir anaokulu, sanatçı Gülben Ergen'in katılımıyla açıldı. Sanatçı Ergen'in okul öncesi eğitime dikkati çekmek için başlattığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteklediği proje kapsamında, iş adamı Eyüp Sabri Tuncer'in Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaptırdığı Vakfıkebir Deregözü Çocuklar Gülsün Diye Eyüp Sabri Tuncer Anaokulu'nun açılışı nedeniyle tören düzenlendi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl törende yaptığı konuşmada, dünyanın asıl sahiplerinin çocuklar olduğunu ifade ederek, "Bizler şu anda dünyanın bekçileriyiz ama asıl sahipleri çocuklarımızdır, bunlar için ne yapsak azdır"dedi. Sosyal sorumluluk gereği, imkanı olanların çocuklar için yatırım yapması gerektiğine işaret eden Erdöl, "Bizler TBMM'de çocuklarımız için çok şeyler yapmaya çalıştık, özellikle 'Dumansız Hava Sahası Projesi'nde amacımız çocukları sigaradan korumak, uzak tutmaktı. Çocuklara sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır" diye konuştu. Trabzon Valisi Recep Kızılcık da insana yatırım yapmanın önemine değinerek, "Dünyada rekabetçi olabilmek, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatabilmek için eğitime yatırım yapmak şarttır, ancak böyle rekabetçi olabiliriz. Aksi takdirde küresel ve bölgesel güç olma hedefimize ulaşmada sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi. -SANATÇI ERGEN: "SEVİNÇTEN GÖBEK ATACAĞIM"- Okul öncesi eğitimin önemine dikkati çeken Ergen, "Dünyanın her yerinde fırsat eşitsizliği var ama fırsat eşitsizliği çocuklara hiç yakışmıyor, çünkü onlar her şeyin en iyisine layık. Trabzon'da olmaktan çok mutluyum, sevinçten göbek atacağım" diye konuştu. Ergen, ana okullarını MEB'den izin aldıktan sonra topladıkları bağışlarla inşa ettirdiklerini de ifade ederek, "Eğitim ülkemizdeki bütün sorunların başıdır. Okul öncesi eğitim ve çocukların gelişimi ana okullarında veriliyor. Çocukların gelişimi için anaokulları ve bilinçli anne babalara ihtiyaç var, hepsi bir bütün" diye konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ergen, bu tür sosyal sorumluluk projeleri konusunda sanatçıları bir mesajının olup olmadığının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Hayır. Ben üstüme düşeni çok güzel yapıyorum. Allah onların başına da versin, çok güzel bir duygu, onlar da yaşar inşallah. Çocuklar ülkenin geleceği demektir, dünyada çocuktan daha önemli bir şey yoktur bence, çocuklara iyiyi vermek zorundasınız. Tüm çocuklar doğduklarında melektir ve iyi kalplidir, sonra ya Atatürk olur ya katil veya terörist ya da profesör olur, onu siz verdiğiniz eğitimle ve anne, baba, aile olarak belirlersiniz." Törende, yapılan konuşmalar sonrası Erdöl, Tuncer ailesinden Hasan Engin Tuncer'e, AK Parti Trabzon Milletvekili Safiye Seymenoğlu, Gülben Ergen'e, Vali Kızılcık da İnanlı'ya okul yapımındaki katkılarından dolayı plaket verdi. Ardından Ergen'in de aralarında bulunduğu katılımcılar ile anaokulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası, anaokuluna giren Ergen, bir süre çocuklar ile sohbet ederek, resim yaptı. Ergen'in tören sırasında 0-6 yaş grubu anaokulu öğrencilerinin yaptığı dans gösterisini izlerken duygulanıp gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Törene, iş adamı Eyüp Sabri Tuncer, Vakfıkebir Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı ve çok sayıda öğrenci ile velisi de katıldı.