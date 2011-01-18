-"ÇOCUK GELİN" YERİNE "LİSELİ" OLSUNLAR NİĞDE (A.A) - 18.01.2011 - Niğde'nin Değirmenli beldesi Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaçgan, beldede lise olmadığı için ilköğretimi bitiren kız çocuklarının 13-14 yaşında evlendirildiğini ifade ederek, beldeye lise binası yapılmasını istedi. Kaçgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin nüfuslu beldelerine bağlı köylerde her yıl yaklaşık 40 çiftin evlendiğini, gelinlerden 30'a yakınının 13-14 yaşlarında olduğunu söyledi. Çocuk sayılacak yaşta evlenen kızlardan hamile kalanların olduğunu, bu kızların resmi nikahları bulunmadığı için herhangi bir sağlık kuruluşuna gidemediklerini vurgulayan Kaçgan, şunları söyledi: ''Erken yaşta evlenen gelin, bir yıl sonra hamile kaldığında aileler, 'çocuğun doğumu var, resmi nikahı yok, nasıl olacak?' diye düşünmeye başlıyor. Hastaneye götürse suç, götürmese hayati tehlike var. Bunu zamanında düşünüp çocukları erken evlendirmeseler olmaz mı? Erken yaşta evliliğin önüne geçebilmek için her türlü yasal yolu deniyoruz ancak bunu önleyemiyoruz. Erken yaşta evliliğin tek sebebi, ilköğretimi bitiren kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerine devam edememeleri.'' Liseye devam etmek isteyen başarılı öğrencileri belediye olarak okullarına ücretsiz ulaştırdıklarını anlatan Kaçgan, ''2 kız öğrencimiz bana gelerek, 'sizin sayenizde erken evlilikten kurtulduk' dediler. Bu yıl 40 öğrenci başarı belgesi getirdi. Hepsini de Niğde'ye ücretsiz gönderiyoruz'' diye konuştu. Beldelerine bir lise binası yapılmasını isteyen Kaçgan, ''Kız çocuklarımızın, ilköğretimi bitirdikten sonra lise ve üniversite eğitimlerine devam etmeleri konusunda teşviklerde bulunuyorum. Bölgemizde bir lise olmaması nedeniyle kız çocuklarımız 14-15 yaşlarına gelince aileleri tarafından zorla evlendiriliyorlar. Çocukların hayatları daha 14 yaşında kararmaya başlıyor. Ne yapıp edip, bu olumsuz tablonun önüne geçmemiz gerekiyor'' görüşünü dile getirdi.