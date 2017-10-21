"Çinli yatırımcılar Türkiye'deki yatırım ortamı ile ilgili mevzuata meraklı"





İstanbul, 20 Ekim (DHA) -Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, Çinli firmaların Türkiye\'deki yatırım ortamı ve mevzuat ile ilgili konulara meraklı olduğunu söyledi.



Çin seçimlerinin hemen ardından Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) tarafından Şangay\'da düzenlenen Türkiye Yatırım Ortamı Semineri\'nde 100\'den fazla Çin menşeli firma temsilcisi katıldı.



Seminer programı dahilinde yer alan panelde Şanghay Başkonsolosu Tunç Angılı, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı XuKeen ve yine yakın zamanda Netaş\'ın hisselerini satın alarak yatırım yapan Çin\'in en büyük iki telekomünikasyon şirketinden olan ZTE şirketinin Başkan Yardımcısı aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa Başkanı LiMing ülkemizde yatırım ve yaşam tecrübelerini Çinli şirketlere aktardı.



Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Ferrah Kurdoğlu, seminere katılan Çinli firma temsilcilerine, Türkiye\'ye Yatırım Politikası ve Vergi Analizleri\'ni anlattı. YMM Kurdoğlu, Türkiye\'de yatırım yapmayı planlayan Çin menşeili firmaların yetkililerine ayrıca, Türkiye\'deki vergi sistemiyle ilgili ayrıntılı bir brifing verdi.



Türkiye\'deki vergi sistemi ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları Kurdoğlu\'dan dinleyen Çinli yatırımcılar, Türkiye\'de fizibilite çalışmaları sırasında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgileri de Topal\'dan aldılar. Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Topal, Çinli firmaların Türkiye\'ye olan ilgisine ilişkin olarak şunları söyledi:



\"Çin, artık dünyaya eskisinden daha fazla entegre, bunu tüm kıtalarda gerçekleştirdiği yatırımla daha da kuvvetlendirdiğini çok net görüyoruz.



\"Bugün Şangay\'da gerçekleştirdiğimiz seminerdeki en önemli gözlemimiz, Çinli firmaların Türkiye\'deki vergi türleri, yatırım ortamı ve mevzuatla ilgili konulara olan yoğun merakı oldu.



\"Önümüzdeki yıllarda bunun etkisini Turkiye\'deyakından hissetmeye devam edeceğimizi düşünüyorum.



\"Buna hazırlıklı olan tüm şirketlerin, Çinli firmalarla kuvvetli ve uzun vadeli işbirlikleri yapması oldukça kolay olacaktır.\"



Otomotiv, Kimya ve Petrokimya, Enerji, Elektronik, Makine ve Bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren kendi alanlarında Çin\'in en büyük şirketleri olan 100\'e yakın şirket temsilcinin katılım gösterdiği seminer sonrasında Türkiye Yatırım Ajansı ile Şanghay Yatırım Ajansı arasında Mutabakat Zaptı imza töreni gerçekleşti.

(Fotoğraflı)