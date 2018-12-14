"Çin ekonomisi gelecek yıl daha çok belirsizlikle karşılaşacak"

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Mao Shengyong, Çin\'in 2018 yılı için belirlenen yüzde 6.5 dolayındaki GSYH büyüme hedefini yakalama yolunda olduğunu, ancak ekonominin gelecek yıl daha çok belirsizlikle karşı karşıya kalacağını öngördüklerini açıkladı.

Kasım ayındaki zayıf sanayi üretimi ve perakende satış verisinin ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskının artmakta olduğuna işaret ettiğini vurgulayan Mao, yatırımlarda büyümenin istikrarlı olmaya devam etmesini ve 2019\'da hafif şekilde toparlahnmasını beklediğini de vurguladı.

Mao açıklamasında, Çin\'in 2019 ekonomik büyüme hedefinin GSYH\'nın 2020\'de 2010\'a göre ikiye katlanması hedefini yansıtacak yönde olmasını beklediklerini de ekledi.

Çin\'de ekonomik aktivite Kasım ayında ayında yavaşladı. Sanayi üretimi ve perakende satışlar zayıflarken yatırımlarda hafif iyileşme gözlendi.

Kasım ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4 arttı. Ekim ayında sanayi üretimi yüzde 5.9 büyümüştü. Ekonomistler Kasım ayında üretimin yüzde 5.9 artacağını tahmin ediyorlardı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Kasım ayında perakende satışlarda büyüme, Ekim ayındaki yüzde 8.6\'dan yüzde 8.1\'e geriledi ve yüzde 8.8 olan beklentilerin gerisinde kaldı.

Ocak-Kasım döneminde sabit varlık ylatırımlarında büyüme ise Ocak-Ekim dönemindeki yüzde 5.7\'den yüzde 5.9\'a çıktı ve yüzde 5.8 olan beklentileri aştı.

Çin\'de resmi anket bazlı işsizlik oranı da Kasım ayında Ekim ayındaki yüzde 4.9\'dan yüzde 4.8\'e geriledi.

