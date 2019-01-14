"Çin daha çok yabancı yatırım çekme çabalarını sürdürüyor"

İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, daha çok yabancı yatırım çekmek için çabalarını sürdürdüklerini ve bu amaçla yabancılar için daha iyi bir ticari ortam yaratacaklarını açıkladı.

Yabancı yatırımlarda istikrarı sağlamak için üç öncelik belirlediklerini vurgulayan Zhong Shan, öncelikle daha fazla yatırım alanı açacaklarını ve Çin pazarına erişim kısıtlamalarını azaltmak ve daha çok alanda tamamen yabancı mülkiyete izin vereceklerinin altını çizdi.

Devlet Konseyi\'nin yabancı sermaye kullanımına ilişkin bir dizi önlem aldıklarını da belirten Zhong Shan, dışa açılma için yeni alanlar oluşturulacağını ve bu kapsamda Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi\'nin genişletileceğini ve Hainan Serbest Ticaret Limanı\'nın geliştirileceğini ekledi.

Verilere göre, Çin\'in çektiği doğrudan yabancı yatırım, geçen yıl yüzde 3.0 artarak 135 milyar dolara yükseldi. ABD-Çin İş Konseyi tarafından yapılan bir ankete katılan şirketlerin yüzde 95\'i, Çin\'deki yatırımlarını bu yıl da sürdürmeyi ya da artırmayı planlıyor.