-"ÇİFTLİK GİBİ EĞİTİM YUVASI" ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Ankara'da özel bir okul, öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla okul kampüsü içerisinde ''mini hayvanat bahçesi'' ile domates, marul, soğan gibi sebzelerin yetiştirildiği ''uygulama tarlaları'' oluşturdu. Çiçek dikip, domates ve marul yetiştiren öğrenciler, yumurtalarını kümesten alarak doğal yaşamı öğrenirken, ders aralarında ise ''Afacan'' adını verdikleri 6 aylık olan kangal cinsi köpekle vakit geçiriyorlar. Ümitköy'de faaliyet gösteren özel Gürçağ Koleji Genel Müdürü Hüseyin Gürçağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yıldır çağdaş eğitim ilkelerinden ödün vermeden, Ulu Önder Atatürk'ün ''En Büyük Eserim'' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarına aydın, çağdaş, sorumluluk duygusuna sahip gençler yetiştirdiklerini söyledi. Toplam 650 öğrencileri bulunduğunu belirten Gürçağ, anasınıfı çağında aldıkları öğrencilerle lise öğrenimi bitene kadar uzun süren bir eğitim-öğretim dönemi geçirdiklerini belirtti. İnsan yetiştirmenin çok önemli bir görev olduğunun altını çizen Gürçağ, amaçlarının çocuklara sadece akademik eğitim vermek değil, sosyal yönden de desteklemek olduğunu belirtti. -ORGANİK GÜN PARTİSİ- Her sınıfa tavukların yaptığı bir yumurtayı gün boyu verdiklerini ve öğrencilerden yumurtayı korumalarını istediklerini belirten Gürçağ, bundaki amaçlarının ise ''sorumluluk bilincini geliştirmek'' olduğunu söyledi. Uygulama bahçesinde öğrencilerin yetiştirdiği domates, biber, salatalık gibi sebzelerin tüketildiği ve ''Organik Gün Partileri'' düzenlediklerini ifade eden Gürçağ, ''Öğrencilerimiz düzenlenen bu partilerde kendilerinin doğal ortamda yetiştirdikleri bu ürünleri yerler. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel anlamda gelişmeleri için her türlü imkanı seferber ediyoruz'' dedi. Uygulama öncesi hiç köye gitmemiş, hayvanlardan korkan öğrencileri olduğunu anlatan Gürçağ, yaptıkları çalışmanın ardından her öğrencinin iyi bir hayvansever haline geldiğini kaydetti. -ÖĞRENCİLER MEMNUN- Ders aralarında hayvanların bulunduğu alana akın eden öğrenciler, mini hayvanat bahçesindeki ördek, kaz, tavuk ve tavşanları elleriyle besliyorlar. Uygulama bahçesinde tarımla iç içe olan öğrenciler, burada da diktikleri sebzeleri çaba yapıp ürünlerini topluyorlar. ''Afacan'' adını verdikleri 6 aylık olan Kangal cinsi köpekle de vakit geçiren öğrenciler, yöneticilerinden yeni hayvanlar almalarını istiyorlar. Öğrencilerle yakından ilgilenen okulun ilköğretim bölümü müdürü Yalçın Tamer de öğrencilere hayvanlar ve üretimi yaptıkları tarım ürünleri hakkında bilgiler veriyor. Tamer, ders sırasında kulak kesilen öğrencilere tarım ve hayvancılık hakkında uygulamalı bilgileri aktarıyor. 6. sınıfa giden Asena Özdemir, daha önce hayvanlardan çok korktuğunu ancak, okuldaki mini hayvanat bahçesi sayesinde artık hayvanları çok sevdiğini söyledi. 7. sınıf öğrencisi Alper Bülbül ise uygulama sonrası evinde bülbül beslemeye başladığını anlattı. 6. sınıfa giden Beynaz Camcıoğlu, Göksu Öztürk, Deniz Sılacazlı da en çok tavşanları sevdiklerini söylediler.