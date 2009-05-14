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Dünya

"CIA Başkanı İsraillilerle İran’ı görüştü”

14 Mayıs 2009 14:04

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı Leon Panetta'nın kısa bir süre önce İsrailli yetkililerle gizlice İran konusunu görüştüğü ileri sürüldü.

İsrail devlet radyosundaki haberde, Panetta'nın iki hafta kadar önce Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Ehud Barak ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İran'ın nükleer programının ele alındığı ifade edilen haberde, İsrailli yetkililerin Panetta'ya "İsrail'in İran konusunda ABD'ye sürpriz yapmayacağı" garantisi verdiği kaydedildi.

İsrailliler, ABD'nin İran'a diplomatik açılımından endişe ediyor ve uluslararası toplumun İran ile diyaloğunu sınırlamasını istiyor. İsrail ayrıca İran'ın nükleer programına karşı askeri seçenekten vazgeçmiyor ve Başbakan Netanyahu, "İran'ın İsrail için bir tehdit oluşturduğunu" söylemeyi sürdürüyor.

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