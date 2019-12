-"CHP'NİN TOPLANTISINDA HER KONU KONUŞULDU" İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Eski bakanlardan Murat Karayalçın, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ''Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı''nda Türkiye'nin gündeminde olan her konunun ve sorunun konuşulduğunu söyledi. Toplantının yapıldığı otelin önünde gazetecilere açıklama yapan Karayalçın, Kıbrıs'a gitmesi gerektiği için toplantıdan erken ayrıldığını kaydetti. Bir partili olarak çalışmanın son derece yararlı olduğunu, CHP'nin seçim hazırlıklarına çok ciddi katkıda bulunacağına inandığını ifade eden Karayalçın, ''CHP seçim çalışmaları sırasında yurttaşlarına sunacağı projeleri, çerçevesini burada ele almıştır, değerlendirmiştir. Partinin bütün yöneticileri çalışmaları baştan sona izlediler, hala da izliyorlar'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Toplantının kalabalık olup olmadığını'' sorması üzerine Karayalçın, ''Çağrılanlar var'' dedi. Türban sorunun konuşulduğuna ilişkin iddianın hatırlatılması üzerine Karayalçın, ''Türkiye'nin gündeminde olan her konu, her sorun konuşuldu, konuşulmakta. Bu seçim hazırlığıyla ilgili olarak yapılan bir çalışma. Türkiye'nin önünde gündeminde duran tüm konular, sorunlar burada ele alındı, değerlendirildi. Onlar üzerinde çalışmalar yapıldı. İster yol haritası, isterseniz yurttaşlarımızın önündeki sorunlarla ilgili çözüm reçetesi deyin. Onlar üzerinde bir çalışma yapıldı'' yanıtını verdi. Toplantıda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ilişkin tartışmaların gündem gelip gelmediği de sorulan Karayalçın, ''Hayır gelmedi. Sadece seçim çalışması'' cevabını verdi. CEM Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan da toplantının çok ciddi bilimsel bir çalışmayı kapsadığını kaydederek, ''Seçim öncesi yapılan bir çalışma. Toplantı aynı zamanda Türkiye'nin genel durumuyla ilgili. Yani devlete bakış açısı, neler noksan, neler fazla neler yapılmalı. Anamuhalefetin bir görevi de bu'' dedi.