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Politika

"CHP'NİN İSTEDİĞİ OLDU" ANKARA (A.A) 

08 Temmuz 2010 01:22

-"CHP'NİN İSTEDİĞİ OLDU" ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Yopçu, Anayasa Mahkemesi'nin, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline karar vermesi ile ilgili olarak, ''CHP'nin istediği neyse adeta o yerine getirildi'' dedi. Topçu, yaptığı değerlendirmede, ''Mahkemenin adeta evli olmayan iki insanı boşamak gibi karar verdiğini'' ifade ederek, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, TBMM'deki grup konuşmasında, değişiklik teklifinin iki maddesinin iptal edilmesini geri kalanları da referanduma götürmeden hep birlikte yasalaştırmayı önerdiğini ifade ederek, ''CHP'nin istediği neyse adeta o yerine getirildi'' diye konuştu.   Topçu, milletten kaçılmaması gerektiğini de kaydetti.

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