-"CHP VESAYET SÜRSÜN İSTİYOR" TBMM (A.A) - 22.07.2010 - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, CHP'nin, ''Anayasa Mahkemesinin ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) demokrasi üzerindeki vesayetinin aynen sürmesini istediğini'' ifade etti. Özdalga, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin bir kez daha kendi gerçek kimliğine yakışanı yaparak, ''Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısını değiştiren reformları engellemek pahasına Avrupalı sosyal demokratlarla kavga ettiğini'' söyledi. Bunu da ''seviyesiz bir üslupla'' yaptığını savunan Özdalga, ''CHP, referandumda 'evet' oyu vermelerini öneren Avrupalı sosyal demokrat liderlere ağır ifadeler içeren bir mektup gönderdi'' dedi. Özdalga, şunları kaydetti: ''CHP'ye göre, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısının değiştirilmesi 'sosyal demokrat bakış açısıyla' kabul edilemezmiş. Bu tamamen boş bir iddia. Halkın oyu ile işbaşına gelen meclislerin ve hükümetlerin üye tayin edemediği yegane Anayasa Mahkemesi ve HSYK, Türkiye'de var. Bu kurullar şimdi Anayasa derişikliği ile demokratik meşruiyete kavuşacak. CHP, Anayasa Mahkemesinin ve HSYK'nın mevcut yapıları korunsun ve böylelikle yüksek yargının demokrasi üzerindeki vesayeti aynen sürsün istiyor. CHP'nin istediği halk egemenliği değil, hakimlerin hükümet etmesi ve millet üzerindeki vesayetin sürmesi. Bu amaçlarını da 'sosyal demokrat bakış açısı' diye Türkiye'de ve Avrupa'da kimsenin yutmadığı örtülerin arkasına gizlemeye çalışıyor. CHP ve lideri sayın Kılıçdaroğlu öyle büyük çelişkiler içinde ki, Mecliste kendilerinin 'hayır' oyu vermediği Anayasa paketi için milletin 'hayır' oyu vermesini de istiyorlar.''