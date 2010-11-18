-"CHP SEÇİME YALNIZ GİRECEKTİR" DİKİLİ (A.A) - 18.11.2010 - CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, ''BDP ile CHP'nin seçim ittifakına girmesi söz konusu değil. CHP, seçime yalnız girecektir'' dedi. CHP Dikili İlçe Teşkilatını ziyaretinde parti üyelerinin sorularını yanıtlayan Anadol, genel seçimde gösterecekleri milletvekili adaylarının, Türkiye'nin birçok ilinde ön seçimle belirleneceğini söyledi. Kemal Anadol, ''BDP ile CHP seçim ittifakı yapacak mı?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Adnan Menderes, 1957'de seçim ittifaklarını yasaklayan bir kanun çıkarttı. Bu yasa o günden bu yana devam ediyor. BDP ile CHP'nin seçim ittifakına girmesi söz konusu değil. CHP, seçime yalnız girecektir. Yasal engeller var, Türkiye'de şu anda partilerin seçim ittifakı yapması yasak. Bazı partilerin adayları, bazı partilerin listesinden aday gösterilebiliyor. Partiler meclise girdikten sonra herkes yine kendi partisine dönüş yapıyor. Böyle bir olayın, CHP'nin Parti Meclisi ile karara bağlanması lazımdır. Biz iktidara talibiz, bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok.'' Kemal Anadol, Füze Kalkanı Projesi ile ilgili soru üzerine ise ''İsrail'i korumak, İran'ı vurmak için bir kalkandır deniyor. Bunu araştırmak, müzakeresini yapmak lazım. Bu füzeler niye Irak'ta konuşlanmıyor da Türkiye'de konuşlandırılıyor? Bu kararlar, NATO'da oy birliğiyle alınır. Sen istemezsen yapamazlar. Kimse sana zorla yaptıramaz'' diye konuştu.