-"CHP MİLLETVEKİLİ ÖZÜR DİLEMELİ" AYDIN (A.A) - 31.08.2010 - AK Parti Aydın İl Başkanı Sadık Atay, Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş ile CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay arasında 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaşanan tartışmayla ilgili olarak, ''Sayın Fatih Atay, bu ayıbını telafi etmeli, Valimizden ve halkımızdan özür dilemelidir'' ifadesini kullandı. Atay, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik duygusunun en üst düzeyde yaşandığı, coşkuyla, sevinçle kutlanan önemli günler olduğunu belirterek, CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay'ın tören alanındaki davranış ve söylemlerinin bayram sevincine gölge düşürdüğünü iddia etti. Atay'ın şahsi meselelerinin kendisini bağlayacağını, kişi veya kurumlar ile ilgili sorunları varsa da çözümü hukuki platformlarda aramasının icap ettiğini dile getiren Atay, şunları kaydetti: ''Siyaseten var olma mücadelesi ve hırsı, bir ildeki en yüksek devlet yöneticisi olan, devletin ve hükümetin temsilcisi olan il valisi üzerinden siyaset yapma hakkını kimseye vermez. Hele de yükse sesle bağırarak hakaret etme hakkını hiç vermez. Temsil makamındaki siyasetçilerin, bu ve benzeri hasletlerinden arınmaları ve kurtulmaları gerekir. Tüm Türkiye'de 7'den 70'e coşkuyla ve gururla kutlanan bir bayram gününde, Aydınımızın Türkiye gündemine bu şekilde taşınması utanç vericidir. Sayın Fatih Atay, bu ayıbını telafi etmeli, valimizden ve halkımızdan özür dilemelidir.''