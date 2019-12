-"CHP MİLLETE GÜVEN VERMİYOR" BURSA (A.A - 08.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "millet istese getirmez mi? Bizi 15 ayda iktidara getiren bu millet neden 80 yılık bir partiyi iktidara getirmesin? Çünkü CHP millete güven vermiyor. Çünkü başarı yok" dedi. Arınç, partisinin Bursa İl Başkanlığınca yürütülen seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Çalı, Kayapa ve Hasanağa beldelerini gezdi. Buralarda, kahvehanelerde oturan Arınç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Gölyazı Mahallesi'ne giden Arınç, güneşin batışı sırasında Uluabat Gölü kıyısında fotoğraf çektirdi, esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bülent Arınç, Gölyazı'dan geçtiği Akçalar beldesi meydanında düzenlenen nokta mitinginde, her seçimin siyasetçiler için bir sınav olduğunu söyledi. Kendilerinin de 3 gün sonra sınava gireceğini ifade eden Arınç, şöyle konuştu: ''Biz çok rahatız. Neden? Milletimiz kadirşinasdır, vefakardır. Ona bir elma verirsiniz size teşekkür eder, çay verirsiniz teşekkür eder. Ben de olsam teşekkür ederim. Peki bir elmaya, çaya teşekkür eden insan, çalışan, memleketine huzuru getiren, memleketini bir uçtan bir uca yollarla, trenlerle, fabrikalarla, uçaklarla donatan bir iktidara elbette teşekkür eder.'' Çok sayıda partinin bulunduğunu ve seçime girdiğine işaret eden Arınç, bazılarının ismini yeni duyduklarını, bazıları için de ''böyle bir parti var mı'' diye sorduklarını söyledi. Birçok partinin seçime girmesinin güzel olduğunu belirten Arınç, şöyle devam etti: ''Her parti demeli ki, 'şunu yapacağım, böyle yapacağım.' Böyle deseler ama bir bakıyorsunuz ki, biraz önce televizyonları dinledik, bir yerde anamuhalefet partisinin lideri, 'iktidara gelirsem şunları şunları yapacağım' diye bir şey söylemek yerine ağzını doldura doldura hakaret ediyor, alay ediyor. Bir şey söylemeyeceğim ama haddini bilmeden birilerine meydan okumaya çalışıyor. Şimdi bu haddini bilmemezlik affedilecek bir şey değil. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum; sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısın. CHP çok köklü bir parti. Elbette iktidara gelme hakkı var. Bir partinin iktidara gelmesi için geçmişinde çok güzel sayfalarının olması, çok güzel başarılarının olması lazım. Senin bugünkü iktidardan ne farkın olacak, bunları söylemen lazım. Yalan dolan, hile, hakaret olmadan 'gelirsem bunları yapacağım' demen lazım. Arkadaşlar, CHP'nin tek başına iktidar olduğunu 50 yıldır hatırlayan var mı? Böyle bir şey oldu mu Türkiye'de? Olmadı.'' Bülent Arınç, 1950'ye kadar tek parti olduğunu belirterek, ''Türkiye'de parti demek devlet demektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin valileri aynı zamanda il başkanıydı. Kaymakamlar, valiler partinin emrinde adeta birer görevliydiler ama 1950'de Demokrat Parti geldi, bunların defterini dürdü. Sene 1950... Kaç sene geçmiş? 61... 61 yıldır CHP bir daha iktidara gelemedi'' diye konuştu. CHP'nin iktidara gelememesinin bir sebebi olması gerektiğini ifade eden Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Millet istese getirmez mi? Bizi 15 ayda iktidara getiren bu millet neden 80 yılık bir partiyi iktidara getirmesin? Çünkü CHP millete güven vermiyor. Çünkü başarı yok. Millet sandığa gittiği zaman darbelerden sonra bile CHP'yi tek başına iktidara getirmedi. Bir tek Ecevit ve Baykal döneminde kısa süreli koalisyonlara ortak oldu. AK Parti sekiz buçuk yıldır tek başına iktidarda, CHP ise sekiz buçuk gün tek başına iktidara gelemedi. Yani sen bahsedemezsin dürüstlükten. Ben hicap ederim seninle ilgili bir şey söylemeye ama gazetelerde boy boy yazılıyor ki, her söylediğinden yarım saat sonra çark eden genel başkan var karşımızda. İşte bu yüzden adını çarkçıya çıkarmışlardı. SSK genel müdürlüğü yapmış, onun dışında başka bir kariyeri yok. Yaptıkları da çok konuşuluyor.'' -''CEM UZAN DİYE BİRİSİ VARDI...''- ''Eski defterleri açtırmasınlar bize' diyen Arınç, şunları söyledi: ''Bu millet sersem değil, her şeyi görür, bilir ona göre kararını verir. Senin bonservisin yok, dikili ağacın yok. Bu ülkede, geçmişte yaşanan bütün olumsuzluklarda, sağcı solcu kavgalarında, Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Madımak'ta yaşanan olaylarda, faili meçhul cinayetlerde, toplumsal kavgalar içinde yer alanlar, parmağı olanlar senin partinde de yer alıyorlar. Siyaset hizmet için yapılır. Sen hangi hizmeti yapacaksın? 1,5 lira mazot... Güzel bir şey, bunu kim istemez? Bunun şampiyonluğu sana ait değil. Cem Uzan diye birisi vardı, O, '1 lira' diyordu. '1 lira mazot' dedi yüzde 7 oy aldı, sonunda Türkiye'den kaçtı, gitti, şu anda ne olduğu da beli değil.'' Arınç, ezan okunması üzerine konuşmasını, seçimde herkesten destek isteyerek tamamladı.