-"CHP, MHP VE BDP'YE OY VERENLERDE KABUL EDECEK" YOZGAT (A.A) - 10.07.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, parti genel başkanları ne derse desin, CHP, MHP ve BDP'ye oy veren vatandaşların büyük çoğunluğunun ''demokrasinin standardını yükselten'' değişikliklere kabul yönünde oy vereceklerini inandığını bildirdi. Bozdağ, Yozgat'ta devam eden ''Uluslararası 11'inci Ticaret ve Sanayi Fuarı'' stantlarını, Yozgat Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ile ziyaret edip, işletmelerin temsilcileriyle sohbet etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekir Bozdağ, ''Anayasa Mahkemesinin kararını nasıl yorumluyorsunuz?'' şeklindeki soruya, ''Artık Anayasa Mahkemesinin kararı geride kaldı, bu karar ile ilgili değerlendirmelerimizi biz yaptık. Bundan sonra halkoyuna sunulan paket ile ilgili, bu paketin neler getirdiğini, neleri milletimizin faydasına sunduğunu milletimize anlatmaya devam edeceğiz'' yanıtını verip, ''evet'' ve ''hayır'' oylarının hangi anlama geleceğini yorumladı. ''Bu pakete 'evet' demek, kadınlarımızın bu günkü durumundan daha ileri götürülmesine 'evet' demektir. 'Hayır' demek, kadınlarımızın lehine düzenleme yapmaya 'hayır' demektir'' diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, şöyle konuştu: ''Bu pakete 'evet' demek, baktığınız zaman şehitlerimizin dul ve yetimleriyle gazilerimize, yaşlılarımıza, çocuklarımıza, milyonlarca özürlümüze daha iyi bir hayat imkanı sunmak üzere devletin pozitif ayrımcılık yapmasına 'evet' demektir. Buna 'hayır' demek kadınları, çocukları, yaşlıları, engellileri, şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazileri korumak için devletin daha fazla tedbir almasına 'hayır' demek anlamına gelecektir. Bu pakete 'evet' demek memurlarımızın toplu sözleşme hakkı olmasına 'evet' demektir, 'hayır' demek 'memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesin' demektir. 'Evet' demek, emeklilerin toplu sözleşmeden istifade etmesi ve zam beklemesi yerine hükümetle pazarlık yapıp, zam alması anlamına gelir. 'Hayır' demek 'emeklilerin toplu sözleşmeden istifade etmesini istemiyorum' demektir.'' Bozdağ, bu pakete ''evet'' demenin 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasına ''evet'' demek anlamına geleceğinin de altını çizerek, şunları anlattı: ''12 Eylül'de yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların, keyfiliklerin hesabının sorulmasına 'evet' demektir. Buna 'hayır' demek 12 Eylül darbesini yapanların yaptıkları haksızlığın, hukuksuzluğun, keyfiliğin hesabının sorulmasına 'hayır' demektir. Bu pakete 'evet' demek milyonlarca memurun kınama ve uyarma cezası aldığı zaman yargıya gitmesine 'evet' demektir. Hakim ve savcılar meslekten atıldığı zaman yargıya gitmesine 'evet' demektir, bir asker meslekten atıldığı zaman mahkemeye gitmesine 'evet' demektir. 'Hayır' dediğiniz zaman memurların uyarma ve kınama cezasına katlanması, mahkemeye gitmesine 'hayır' demektir. Bu pakete 'evet' demek hukukun üstünlüğüne 'evet' demektir. Siyasallaşan bir yargıya değil hukuk devletine bağlı bir yargıya 'evet' demektir. Yargıda tarafsızlığın hakim olmasına 'evet' demektir. Bu pakete 'hayır' demek yargının siyasallaşmasını önlemeye 'hayır' demektir.'' 12 Eylülde milletin gereken cevabı vereceğini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bozdağ, ''Parti genel başkanları her ne kadar 'şöyle, böyle' dese de CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye oy veren pek çok vatandaşımızın da demokrasinin standardını yükselten değişikliklere kabul yönünde, 'evet' yönünde oy kullanacağına inanıyorum'' dedi. -''MUHALEFET ZORLANDIĞI İÇİN...''- Bozdağ, muhalefetin emeklilerin toplu sözleşmeden yararlanmasına ''hayır'' diyemeyeceği için tartışmayı başka bir noktaya getirdiğini savunarak, sözlerini şöyle tamamladı: ''Esasında muhalefet partileri bu Anayasa değişiklik paketinin içerisinde olan konulara 'hayır' demekte zorlandıkları için bu konuyu 'hükümete evet mi, hayır mı?' noktasına dönüştürme çabaları var ama bu milletin basiretini unutuyorlar. Türk milleti seçim ile referandum arasındaki farkı gayet yakından bilmektedir, paketin ne getirip, ne götürdüğünü de en az siyasi partiler kadar yakından takip etmekte, bilmektedir. Burada artık millet 12 Eylül Anayasası ile Türkiye'nin yola devam edemeyeceğini, Anayasa'nın değiştirilmesi yönünde de bir irade ortaya koyacaktır, kabul oyuyla. İlk defa darbecileri yargılayacaktır. Ama ne gariptir ki darbecilerden en fazla zarar ziyan gördüğünü söyleyen MHP'dir, CHP'dir, BDP'dir ama Kenan Evren'den daha fazla darbe anayasasına sadakatle sahip çıkmakta, 'biz bu anayasaya dokundurtmayız' propagandası yapacaklardır. Eminim Kenan Evren yetiştirdikleri siyasetçilerin veya onun gölgesinde yetişen siyasetçilerin bu tutumlarından dolayı da son derece memnundur, diye düşünüyorum.''