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Politika

"CHP İKTİDARINDA ANALAR AĞLAMAYACAK" ANKARA (A.A)

08 Mayıs 2011 14:44

-"CHP İKTİDARINDA ANALAR AĞLAMAYACAK" ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidarında ''anaların ağlamayacağını'' belirtti. CHP Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladığı bildirildi. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: ''Sevgili anneler bugün sizin gününüz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nde söz veriyorum; CHP iktidarında 2.5 aylık Kübra bebek gibi hiçbir çocuk, annesinin kucağında açlıktan ölmeyecek. Hiçbir anne 'çocuklarıma kahvaltı hazırlayamadım, sofrada ekmek yok' diye intihar etmeyecek, hiçbir çocuk çöplükten kağıt toplarken çöp kamyonu altında kalıp anasının yüreğine ateş düşürmeyecek. Analar, bacılar hesaplarına yatırılacak 600 lira ile alışverişlerini yapacak, evlerine huzur ve mutluluk gelecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bize göre anaların gözyaşı kutsaldır ve o gözyaşlarının rengi yoktur, CHP iktidarında analar ağlamayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün anneleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor, yuvanız mutlu, huzurlu ve bereketli olsun diyorum.''

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