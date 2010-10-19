-"ÇETE AYŞE"NİN HAYATI FİLM OLUYOR ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından ''Çete Ayşe'' lakaplı Aydınlı Emir Ayşe Efe'nin hayatını konu alan filmin çekimleri 8 Kasımda Aydın'ın Nazilli ilçesinde başlayacak. Sinema filminin yapımcı firması KUTER Grup Genel Müdürü Adem Koçyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Ege'nin tanınmış edebiyat ve tarih araştırmacısı Sabahattin Burhan'ın ''Çete Ayşe'' isimli romanından uyarlanan filmin senaryosunun Tanıl Arayancan tarafından hazırlandığını belirtti. Yönetmenliğini Yusuf Güven'in yapacağı filmde, ''Çete Ayşe''yi manken Banu Öztürk'ün canlandıracağını bildiren Koçyiğit, film ile günümüzde unutulmuş kahramanlara saygı duruşunu hedeflediklerini ifade etti. Filmi kendi olanaklarıyla yapmaya çalıştıklarını belirten Koçyiğit, filmin çekimlerine 8 Kasımda Aydın Nazilli'de başlanacağını kaydetti.