-"ÇERNOBİL'DEN SONRA 140 SANTRAL KURULDU" KIEV / ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ukrayna'da yapılan Nükleer Güvenlik Zirvesinde, nükleer güç santralleri ile ilgili kararlılıkta herhangi bir farklı bir görüş ortaya konmadığını belirterek, dünyada Çernobil kazasından sonra 140 tane nükleer santral kurulduğunu söyledi. Yıldız, BM himayesinde Ukrayna Hükümeti tarafından dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirilen ''Nükleer Güvenlik ve Çernobil Kazasını Anma Konferansı''na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen zirve sonrasında Bakan Yıldız, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde gazetecilere toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Kiev'deki nükleer zirvesine G-8 ve 25'e yakın ülkenin geniş katılım gösterdiği belirten Yıldız, ülkelerin burada Devlet Başkanları, Başbakanlar ve Bakanlar düzeyinde temsil edildiğini ve kendisinin de Türkiye adına kısa bir konuşma yaptığını kaydetti. Toplantı ile Çernobil kazasının 25'inci yılını da anıldığını anlatan Yıldız, Çernobil'de özellikle 4. ünitedeki büyük kaza sonucunda tesisin bertaraf edilmesi ve çevreye kazandırılması kapsamında BM çatısı altında ve AB komisyonu önderliğinde bir fon kurulduğunu ve 550 milyon avroluk bir hedef oluşturulduğunu söyledi. Bu fona da birçok ülkenin katılımda bulunduğunu belirten Yıldız, Türkiye'nin de bu fona 1 milyon avro katkı koyduğunu bildirdi. Zirve'de Fukuşima'dan sonraki nükleer güç santrallere bakış açısına ilişkin ülkelerin görüşlerini dile getirdiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Bu görüşlerde bana göre çok süpriz bir görüş ortaya çıkmadı. Yine dünya büyümesiyle alakalı enerji arz güvenliğinin önemli bir parçası olarak nükleer güç santrallerini görmeye devam ediyorlar. Ama ön plana çıkan 2 temel kavram vardı, birisi güvenlik sistemleriyle alakalı tedbirlerin daha da artırılması, ikincisi 25 Haziran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yapılacak toplantıya bütün ülkelerin Bakanlar seviyesinde katılmalarına hassasiyet gösterilmesi. Nükleer güç santralleri ile ilgili kararlılıkta herhangi bir farklı bir görüş ortaya çıkmadı. Güvenlik sistemleriyle beraber özellikle bu konuda elektrik üretiminin, daha önünde bir güvenlik anlayışının yeraldığı gördük.'' -''YAŞINI DOLDURMUŞ NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ KAPATILMALI''- Bir gazetecinin Zirvede Ermenistan'daki nükleer santralin kapatılması gerektiğine ilişkin bir görüşün aktarılıp aktarılmadığını sorması üzerine Yıldız, dünya genelinde yaşını doldurmuş, 40 yaşının üzerinde şu anda 26 tane nükleer güç santrali bulunduğunu, onların kapatılmasıyla alakalı görüşlerin dile getirildiğini söyledi. Bu konuda dünyanın birbirinden ayrılmaz bir bütünlük içerisinde olduğunu ifade eden Yıldız, ''ben de bunu bir cümleyle özetledim (dünya bir bütündür parçalanamaz) gibi ifade kullandım'' dedi. Herhangi bir ülkenin, diğer bir ülkede nükleer güç santrallerinde oluşan nükleer kazasına kayıtsız kalmasının söz konusu olmayacağını vurgulayan Yıldız, bunu özellikle en son Fukuşima'da gördüklerini, bununla ilgili tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde bir fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti. Katılımcı bütün ülkelerin de zirvede yaklaşık 3-5 dakika konuşma yaptığını belirten Yıldız, yapılan konuşmalarda da bu konuda hemen hemen hiç aykırı görüş görmediğini söyledi. Bakan Yıldız, Türkiye'nin de artık nükleer güç santralleriyle ilgili iradesini koyduğunu ve beyan ettiğini ifade etti. Yunanistan'ın Türkiye'de nükleer santral kurulmasına ilişkin endişelerinin hatırlatılması üzerine, Yıldız, Atina'nın Mersin Akkuyu'ya uzaklığının 900 kilometre olduğunu ancak, hemen yanında 600 km'lik alanında Bulgaristan nükleer güç santralleri bulunduğunu, bu nedenle bunu mantıklı bir çıkış olarak görmediklerini kaydetti. Fransa'da da en çok turist çeken şehir Paris'te 90-100 km'lik bir çapta 7 nükleer güç santrali bulunduğuna dikkati çeken Yıldız, ''ülkemizin turizmini, tabiat varlıklarını, sit alanlarını, tarım alanlarını, ormanlarını ülkemizin zenginliği olarak kabul etmemiz gerekir ancak ihmal etmemiz gereken bir nokta da Türkiye'nin enerji kaynaklarıyla ilgili zenginliğidir. Onları da görmemezlikten gelmemeliyiz'' şeklinde konuştu. -''NÜKLEERDE HİÇ BİR UNSUR GÖRMEMEZLİKTEN GELİNMEYECEK''- Nükleer güç santrallerinin enerjide kaynak çeşitlendirilmesinin yanı sıra sanayileşmede çok ciddi bir adım, atılım olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti: ''Dünyanın yaklaşık 442 tane işletmede bulunan santraliyle, 65 tane inşa halinde santralleriyle beraber böyle bir hayatın devam ortamda bulunduğu Türkiye, bunun istisnası olmayacaktır. Ama Japonya'dan Fukishima'dan çıkarılacak dersler var. Bunların hiç birisi görmemezlikten gelinmeyecek. Her birisi tek tek dikkate alınacak. Mühendislik çalışmaları da bu manada, gerek Rusya ile yürütülen çalışmalarda gerekse diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda dikkate alınacağını bir kez daha söylemek isterim'' Bir soru üzerine de Bakan Yıldız, Avrupa'da hiç bir ülkenin nükleer santral inşasına başladığı projelerden vazgeçmediğine işaret ederek, AB üyesi enerjisinin yüzde 75-78'ini nükleer enerjiden sağlayan Fransa, Belçika gibi ülkeler bulunduğunu kaydetti. -''GELİŞMİŞ ÜLKELERİN İÇERİSİNDE NÜKLEER SANTRALİ OLMAYANI YOK'' Gelişmiş ülkelerin içerisinde nükleer santrali olmayan hiç bir ülke bulunmadığına işaret eden Yıldız, Türkiye'nin artık hedeflerine ilk 10 ekonomi arasına girmeyi koyduysa, nükleer güç santralleriyle ilgili kararlılığına devam edeceğini söyledi. Dünyada Çernobil kazasından sonra 140 tane nükleer santral kurulduğunu belirten Yıldız, ''herkes yoluna devam etti, herkes işletmesine devam etme ve bu konuda kararlılığını sürdürdüler, hele hele Türkiye nükleer güç santrallerinde hiç bir payı yokken şu anda elektrik üretimi ve sanayileşmeyle alakalı bizim geçen zamanı mutlaka telafi edecek yoğun bir çalışma içinde bulunmamız lazım'' dedi. Avrupa'da nükleer programına devam eden ülkelerin hiç birinin aleyhte açıklama yapmadığını ifade eden Yıldız, eski santrallerden yaşını doldurmuş santrallerin, Ermenistan dahil hangi ülkede olursa olsun mutlaka kapatılması, böylelikle güvenlik çizgisinin ortalamasının artırılması gerektiğini kaydetti. Yıldız, ''özellikle eski teknolojinin, güvenlik betonları, katları olmayan nükleer santrallerin bir an önce kapatılmasının doğru olacağına inanıyoruz'' diye konuştu.