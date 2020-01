"Cennet Belgeleri" yayımlandı

50 ülkeden 120'den fazla politikacı ile çok sayıda iş insanının yurtdışındaki off-shore hesaplarıyla ilgili Cennet Belgeleri (Paradise Papers) adı verilen toplam 13 milyon 400 bin belge dünya genelinde 90 basın-yayın kuruluşu tarafından incelenerek yayımlanmaya başladı.

21 kaynağa dayandığı belirtilen "Cennet Belgeleri" Panama Belgeleri'nde olduğu gibi Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilerek Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. Toplam 380 gazetecinin incelediği belgelerin bir hafta boyunca incelemede yer alan medya kuruluşlarınca yayımlanacağı açıklandı. Belgeleri inceleyen yayın kuruluşları arasında Süddeutsche Zeitung'un yanı sıra Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR), New York Times, BBC, Guardian ve Le Monde da bulunuyor.

ABD Ticaret Bakanı Ross'la ilgili iddialar

Belgelerde Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in damadı ve Kremlin'e yakın işadamlarına yakınlığıyla bilinen bir firmadan yarar sağladığı iddia edildi. Ross'un, önemli müşterilerinin arasında Rus enerji şirketi Sibur'un da bulunduğu bir gemicilik şirketinde hissesi olduğu iddia edildi. Söz konusu şirketin 2014 yılından bu yana Sibur'la 68 milyon dolar ticaret yaptığı belirtildi. Ross'un bu ticaret ağında ne kadar aktif olduğu konusu belirsiz. Ancak ABD'li milyarder politikacının deniz ulaşımı alanında yatırımlarının olduğu ve offshore yatırımlarının bulunduğu daha önce de gündeme gelmişti. Süddeutsche Zeitung, Ross'un e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, görevini kötüye kullandığı iddialarını yalandığını yazdı.

İngiltere Kraliçesi'nin adı da geçiyor

Belgelerde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in offshore yatırımlarına da yer verildi. Belgelerde Kraliçe'nin yatırımları arasında bir mağaza zincirindeki parası yer aldı ve bu zincirin taksitli ödemelerde fahiş faiz oranları talep ettiği vurgulandı.

Kolombiya Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos'un adının 2000 yılında Maliye Bakanı olmadan önce Barbaros adalarındaki bir holdingin yöneticileri arasında geçtiği bilgisi de belgelerde yer aldı.

Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu vergi cenneti 19 yerle ilgili belgelere nasıl ulaşıldığı konusunda bilgi vermedi. Belgelerin çoğunluğunun Bermuda merkezli Appleby adlı hukuk firmasından sızdırıldığı iddia ediliyor.

Binali Yıldırım'ın oğullarının yatırımları

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın adı da geçiyor. Yıldırım kardeşlerin Malta'da kayıtlı Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı iki şirketin hissedarı olduğu belirtiliyor.

Hawke Bay Marine‘ın Nisan 2004'te, Black Eagle Marine Co'nun in ise Ocak 2007'de kurulduğu, her iki şirketin de deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösterdiği bilgisine yer veriliyor. Binali Yıldırım'ın şirketlerin kurulduğu tarihlerde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Belgelerde çoğunluk hissesi sahibi Erkam Yıldırım'ın iki şirketin de direktörü olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Türkiye'deki yayın partneri Cumhuriyet gazetesinin konuyla ilgili görüşme talebine Erkam ve Bülent Yıldırım'ın karşılık vermediğini kaydetti.

Araşırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu 2016 yılında Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca tarafından çok sayıda offshore kurum için düzenlenmiş 11 milyon 500 bin belgeyi inceleyerek, toplam 140 politikacının para aklama, vergi kaçırma gibi faaliyetlerini ortaya çıkarmıştı. Bu belgeler Panama Belgeleri olarak adlandırılmıştı.

DPA/Reuters, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe