"Çekirdek enflasyon son 13 yılın zirvesinde"

İstanbul, 3 Ekim (DHA) ENFLASYON rakamlarını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, enflasyon oranının yükselmesinde döviz kurunun enflasyona geçiş etkisinin devam etmesinin etkili olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 0,65, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,20, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,28 oldu. Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 13,26 arttı. Enflasyon rakamlarını yorumlayan Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, \"Enflasyon oranı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon oranı yüzde 11,20 seviyesine yükseldi. Enflasyon rakamlarının detaylarına baktığımızda aylık bazda en yüksek artışın eğitim grubunda yer aldığını görüyoruz. Okulların açılması sezonuna denk gelmesiyle nedeniyle eğitim grubunda yükseliş dikkat çekiyor. Bu kalemdeki yükselişi daha çok mevsimsel etkiye bağlayabiliriz. Enflasyon oranının yükselmesinde etkili olan gıda kalemi ise tek düşüş gösteren kalem olarak olumlu bir görüntü çizdi\" dedi.

\"ÇEKİRDEK ENFLASYONUN YÜKSELMESİ TCMB\'NİN SIKI PARA POLİTİKASINI DEVAM ETTİRECEK\"

Enflasyon oranının yükselmesinde döviz kurunun enflasyona geçiş etkisinin devam etmesinde etkili olduğunu belirten Gözgör, \"Gıda ve Alkolsüz içecekler kaleminde düşüş yüzde 0,23 oldu. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 16,10 ile ulaştırma kaleminde gerçekleşti. Enflasyon oranının yükselmesinde döviz kurunun enflasyona geçiş etkisinin devam etmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Para politikasının etkilerini daha net bir şekilde görebildiğimiz çekirdek enflasyon oranını (Enerji ve Gıda fiyatları hariç enflasyon) ise son 13 yılın zirvesine çıkarak yüzde 10,98 oldu. Çekirdek enflasyon oranında yaşanan yükselişi genel olarak TL’nin başta Amerikan Doları olmak üzere yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesine bağlayabiliriz. Bu etkinin bir süre daha devam ettiğini görebiliriz. Özellikle çekirdek enflasyon oranında yükselişin devam etmesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasını sürdürmesine neden olacak nitelikte görünüyor\" ifadelerini kullandı.

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