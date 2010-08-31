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Yaşam

"CAZ FESTİVALİ"NİN ALBÜMÜ ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 15:18

-"CAZ FESTİVALİ"NİN ALBÜMÜ ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Türkiye ve dünyanın dört bir yanından 300'ü aşkın sanatçının katıldığı "17. Uluslararası İstanbul Caz Festivali"nin müzik albümü, müzik marketlerde yerini aldı. İstanbul Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, CD formatında hazırlanan 11 şarkılık festival albümü, festivale katılan sanatçıların seçme çalışmalarını içeriyor.  Albüm için özel olarak seçilen eserler arasında, "Killer", "Crazy" ve "Grammy" ödüllü "Kiss From a Rose" şarkılarıyla tanınan Amerikalı şarkıcı Seal'in "It's a Man's Man's Man's World" şarkısı da yer alıyor. Albümde ayrıca, çağdaş İspanyol ve Latin müziğini caz ve flamenko ile harmanlayan sanatçı Buika'nın "Sombras" parçası da bulunuyor.   Albümde, Tony Bennett, Lisa Ekdahl, Stanley Clarke Trio ve Marta Wainwright gibi festivale katılan yabancı sanatçıların parçalarının yanı sıra Türkiye'de caz müziği seslendiren İmer Demirer, Volkan Hürsever ve Jülide Özçelik'in de birer parçaları yer alıyor.

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