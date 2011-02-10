-"CASUSLUK" İDDİANAMESİ HAZIR İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında emekli albay İbrahim Sezer'in de olduğu 16'sı tutuklu 56 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen soruşturmayı tamamladı. Savcı Seçen, emekli albay İbrahim Sezer'in de aralarında olduğu 16'sı tutuklu 56 kişiyle ilgili hazırladığı iddianameyi bu akşam UYAP sistemi üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekilliğine sundu. 68 müştekinin yer aldığı 250 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi'', ''verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme'', ''devletin güvenliğine, iç ve dış yararlarına ilişkin belgeleri yok etme'', ''devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme'', ''siyasal veya askeri casusluk'' suçlamalarıyla cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede, emekli albay İbrahim Sezer'in örgüt lideri olduğu belirtiliyor. ''Kafes Eylem Planı'' davasının tutuksuz şüphelilerinden tuğamiral Şafak Yürekli ile ''Balyoz Planı'' davasının şüphelisi tuğamiral Fahri Can Yıldırım, ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme'' ile suçlanıyor. -SADETTİN SARAN'A DAVA AÇILMADI- Bu arada, Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve Savcı Seçen'in bu dosyayı ayırarak sadece ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturmayı tamamladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamı Sadettin Saran hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirildi. MSN ve e-mail kayıtlarının uydudan takip edildiği, özel fotoğraflarının çetenin elinde bulunduğu öne sürülen, soruşturma sırasında mağdur olarak ifadeleri alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in kızı Sibel Kuli ve damadı Ali İhsan Kuli şikayetçi olmadıkları için iddianamede müşteki olarak yer almıyor ancak iddianamede bu fişleme belgelerinden bahsediliyor.