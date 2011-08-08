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"CANO"LAR BAŞBAKANLIKTA EYLEM YAPTI ANKARA (A.A)

08 Ağustos 2011 16:55

-"CANO"LAR BAŞBAKANLIKTA EYLEM YAPTI ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Mersin'de mahalleliler arasında çıkan kavganın ardından evlerinden ayrılan ''Cono'' aşireti mensubu bir grup, kendilerine barınacak yer gösterilmesi talebiyle Başbakanlığın önünde eylem yaptı. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan aşiret mensupları, yaklaşık 2,5 aydır çadırlarda yaşadıkları Ankara'nın Akyurt ilçesinden araçlarıyla Başbakanlık Merkez Bina'nın önüne geldi. Binaya girmek isteyen aşiret mensuplarına Güven Park'ta görev yapan çevik kuvvet ekipleri ile sivil polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri, aşiret mensuplarını Güven Park'taki alanda topladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve sorunlarını aktarmak istediklerini ifade eden gruptakiler, ''Mersin Çilek Mahallesi'nde taşlı sopalı saldırıya uğradık, evlerimiz yakıldı. Aylardır çadırlarda yaşıyoruz. Devletten bize barınacak yer göstermesini istiyoruz'' dedi. Devletin Mersin'deki evlerini satarak karşılığında kendilerine yeni ev vermesini isteyen aşiret mensupları, çeşitli kurumlara dilekçeyle başvurduklarını ancak cevap alamadıklarını ifade etti. Gruptaki çocuklara su veren polis, iki temsilcinin Başbakanlık yetkilileriyle görüşmesine izin verdi. Aşiret mensupları, daha sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüsle Akyurt'a gönderildi.

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