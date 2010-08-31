-"CANLI ATLIKARINCA"LARA İŞKENCE İDDİASI ANTALYA (A.A) – 31.08.2010 - Yeşim Ersoy - Antalya'daki lunaparkta atlıkarınca olarak yararlanılan "Pony" cinsi atların kötü muamele gördüğünü, birinin de öldüğünü öne süren uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA, ilgili bakanlıklar, Antalya Valiliği ve belediyelere mektup göndererek, bu uygulamanın önlenmesini, gerekirse hayvanlara el konularak kendilerine verilmesini istedi. Dünya genelinde hayvan haklarını savunurken yaptıkları ilginç eylemleriyle tanınan PETA, mektubunda Antalya'daki lunaparkta "pony" cinsi atların "canlı atlıkarınca"olarak kullanıldıklarına dikkati çekti. Bu işletmedeki atlardan birinin acılarından dolayı topalladığının bilindiğini, kahverengi-siyahlı bu hayvanın geçtiğimiz günlerde öldüğünü belirten PETA, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sizden, bu ağır hayvan azabına bir son vermenizi, hayvanları bu işletmenin elinden almanızı rica ederim. Dilediğiniz takdirde hayvanlara gerektiği şekilde yer bulup bakımlarını sağlayabileceğimizi de bilgilerinize sunarız. Antalya hayvan hakları konusunda da geri kalmış bir kent değildir. Lütfen bu gerçeği icraatinizle de doğrulayınız." PETA ayrıca, dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında da Pony'lere yer verdi. Lunapark İşletme Müdürü Ramazan Aydemir de, AA muhabirine yaptığı açıklamda, atların kendilerine değil, lunapark sahasında kiracı olan bir kişiye ait olduğunu söyledi. Pony'lerin sahibinin hayvan hakları savunucularından gelen baskılardan bunaldığını ifade eden Aydemir, "Satıp kurtulacak. Bir süre önce de yunuslarla uğraşıyorlardı. Oysa bunlar dünyanın her tarafında var" dedi. Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şubesi Başkanı Sevda Kıraç, geçen ay bir açıklama yaparak, lunaparkta atlıkarınca olarak kullanılan 9 atın kötü şartlarda tutulduğunu, bu uygulamanın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na da aykırı olduğunu kaydetmişti.