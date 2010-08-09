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Yaşam

"ÇANAKKALE'DEN ANADOLU'YA PROJESİ" KOCAELİ (A.A)

09 Ağustos 2010 23:34

-"ÇANAKKALE'DEN ANADOLU'YA PROJESİ" KOCAELİ (A.A) - 09.08.2010 - "Çanakkale'den Anadolu'ya" projesi kapsamında oluşturulan ''Çanakkale 1915 Savaş Eserleri Gezici Müzesi'' Kocaeli'de ziyarete açıldı. Tarihçi Ahmet Uslu'nun hazırladığı ve bazı firmaların sponsorluğunu üstlendiği, ''Şehitler Diyarından Anadolu'ya'' sloganıyla yola çıkan gezici müze, Kocaeli'de İzmit Belediyesi hizmet binası önüne park etti. Müzenin ziyarete açılması için düzenlenen törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, ''Çanakkale ruhu''nu yüreğinde hissettiğini belirterek, genç kuşakların da bu ruhla büyümesini arzuladığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğiyle müzeyi öğrencilerin de ziyaret etmesini sağlamayı planladıklarını dile getiren Doğan, ''Bu bizim için bir borçtur'' dedi.  Doğan, şöyle konuştu: ''Bugün şehitlerimiz için ne söylesek azdır. Çanakkale'de bir millet 'değerlerine nasıl sahip çıkar, milleti için canını nasıl ortaya koyar' bunu dünya gördü. Bugün PKK ile kahramanca savaşan askerlerimiz de destanlar yazıyor. Biz de o ruhu, İzmitlilere hissettirmek adına gezici müzeyi bu kente getirdik.'' Konuşmanın ardından, İzmit Belediyesi Mehter Takımının konseri eşliğinde müzenin açılışı gerçekleşti. Kılıç, kama, askeri üniforma, şehit ve gazi mektupları, mermi kovanları gibi askeri ve sivil savaş malzemelerinden oluşan 400 eserin bulunduğu sergi, 19 Ağustos Perşembe gününe kadar İzmit Belediyesi hizmet binası, Doğukışla Gençlik Parkı ile bazı mahallelerde ziyarete açık kalacak.

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