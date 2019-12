-"ÇALIŞMALAR SAĞLIĞIN SORUNLARINI ÇÖZMEDİ" ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''bugüne kadar sağlık alanında iktidar partisi tarafından 'yenilik' olarak sunulan bir dizi çalışmanın, sağlığın sorunlarını çözmediğini'' savundu. Bahçeli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarının insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti: ''(Beni Türk hekimlerine emanet ediniz) sözüyle Büyük Atatürk'ün güven ve takdirini kazanmış değerli hekimlerimiz ve her düzeydeki sağlık çalışanlarının, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Türk milli sağlık sisteminde 21. yüzyılın gerektirdiği her türlü personel, idari, teknik ve altyapı donanımlarının noksansız bir şekilde temin edilmesi, elbette devletin öncelikli ve anayasal görevidir. Bir devletin vatandaşlarına vermekle mükellef olduğu hizmetlerin başında sağlık gelmektedir. Sağlık sistemimizin geliştirilmesi, daha kaliteli sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların eşit olarak yararlanması öncelikli görev olmalıdır. Sağlık alanındaki aksaklıklar, öncelikle hekimleri mesleki sorumluluklarının yanında hayati sorunlarla da yüz yüze bırakmıştır.'' Verimli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunumunun, Türkiye'de toplumun bütün kesimlerinin özlemi haline geldiğini ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bugüne kadar sağlık alanında iktidar partisi tarafından 'yenilik' olarak sunulan bir dizi çalışma, sağlığın sorunlarını maalesef çözmemiştir. Hekimlerimizin iş yükü artarken yeni uygulamalar, hastanelerde hasta kuyruklarına neden olmuş, bazı bölümlerde yatışlar için haftalar sonrasına günler verilmeye başlanmıştır. Bu düşüncelerle gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, verilen görevleri zamanında ve tam yapan bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.'' -SAĞLIKTAKİ KARMAŞA HASTALARI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR CHP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile hekim, sağlık çalışanları ve hasta haklarının yok sayıldığı bir sistem oluşturulduğunu ileri sürdü. AK Parti iktidarında, sağlık emekçilerinin sorunlarının tartışılmaz bir şekilde katlanarak arttığını, Tıp Fakültelerinin holding gibi faaliyet gösterdiğini, hastalara ise müşteri muamelesi yapıldığını belirten Yüksel, sağlık çalışanlarının ücretlerindeki düşüklüğün, çalışma koşullarının ağırlaşmasının ve performans adıyla getirilen hastalıktan kazanç sağlama sisteminin toplum sağlığını hiçe saydığını ifade etti. Yüksel, şunları kaydetti: ''Sağlıkta ortaya çıkan karmaşa ve çözümsüzlükler, en az hekimler ve sağlık çalışanları kadar hastaları da olumsuz etkilemektedir. Yurttaşlarımızdan alınan vergiler, sağlık olarak geri dönmemektedir. Tüm yurttaşlarımızın eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alması gerekirken, aldıkları sağlık hizmeti kalitesinin ödeme güçlerine göre değiştiğini görmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütü'nün gelişmekte olan ülkelerde sağlığa ayrılan bütçenin yüzde 10'lar seviyesinde olması gerektiği belirtilirken, bugün Türkiye'nin bütçeden sağlığa ayırdığı pay oranının birçok Afrika ve Asya ülkelerinden bile gerilerde kaldığı gözlenmektedir. Hala ülkemizde bebek ölümleri oranları OECD'ye üye 30 ülke arasında birincidir. Bu durum AKP hükümetinin sağlığa bakış açısının net bir göstergesidir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, sağlık emekçilerimiz önce insan anlayışını kendisine ilke edinmiş ve çok zor koşullar altında onurlu görevlerini ifa ederek her zaman duyarlı ve etkin bir çaba içerisinde olmuşlardır. Özlük hakları, çalışma şartları ve ekonomik sıkıntıları başta olmak üzere karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen, insanüstü gayret ve özveriyle yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemeyen sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.''