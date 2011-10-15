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Politika

"Çalışma saatlerinde değişiklik gündemimizde yok" KIZILCAHAMAM (A.A)

15 Ekim 2011 18:18

-"Çalışma saatlerinde değişiklik gündemimizde yok" KIZILCAHAMAM (A.A) - 15.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''657 Sayılı Kanun'da memurların çalışma saatleri 40 saat, işçilerin 45 saat. Bunların, diğer günlere veya Cumartesi'ne sarkıtılması gibi bir çalışma bizim gündemimizde olan bir çalışma değil'' dedi. Bakan Çelik, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, mesailerin erken saatlere alınması ve cumartesi de çalışılması önerisini hatırlatması üzerine Çelik, şunları söyledi: ''Gerek kamu görevlilerin, yani devlet memurlarının çalışması, gerekse işçilerin çalışma saatleri ilgili yasalarda belli. 657 Sayılı Kanun'da memurların çalışma saatleri 40 saat, işçilerin 45 saat. Bunların, diğer günlere veya cumartesine sarkıtılması gibi bir çalışma, bizim gündemimizde olan bir çalışma değil. Ne amaçla söylendi bilemiyorum. Diğer mesai düzenlemeleri her dönem zaten yapılıyor. Bu ele alınabilir,değerlendirilebilir. Ama çalışma saatleriyle ilgili ve günle ilgili bizim gündemimizde böyle bir çalışmanın olmadığını belirtmiştim.'' ''Gün ışığından faydalanma önerisi'' şeklindeki hatırlatma üzerine Faruk Çelik, ''Gün ışığından yararlanma zaten yapılıyor. Belli dönemlerde yapılıyor, bu ele alınabilir, konuşulabilir, gün ışığından... Bir saat erken...Konuşulabilecek şeyler. İhtiyaç var ise ilgili bakanlarımız tarafından ifade ediliyor ise ama bunun dışında çalışma saatleriyle ilgili arttırılması, azaltılması veya günle ilgili bir değerlendirme kesinlikle gündemimizde yok'' diye konuştu.

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