"Çakmak gazı tek seferde ölüme neden olabiliyor"

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) UYUŞTURUCU kullanım yaşı gittikçe düşerken bu maddelerin yanı sıra bali, çakmak gazı gibi başka tehlikeli maddeler de gençler arasında yaygın biçimde kullanılıyor. Muğla\'da yaşayan ve çakmak gazı kokladığı için hayatını kaybeden 17 yaşındaki Süleyman G.\'nin ardından uzmanlara çakmak gazının tek seferde öldürebilen tehlikeli bir madde olduğu konusunda uyardı.

\"HALÜSİNASYONLAR GÖRÜLÜYOR\"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı\'ndan Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, bu tür maddelerin kullanımının sosyal ve toplumsal nedenlerini ortadan kaldırmadıkça gençlerde bağımlılık sorununun tümüyle çözülemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi: \"Bu tür maddeler gençler tarafından kötüye kullanılan ve bağımlılık yaratıcı etkileri dolayısıyla bir kısım genç tarafından kötüye kullanılıyor. Bu maddelerin özellikleri ani olarak öldürücü etkilerinin olabilmeleri. Diğer bağımlılık yapıcı maddelerden farklı olarak bir doz ile ya da bir süre ile ilişki göstermeksizin bu maddelerin ani ölüme yol açabiliyor olabilmeleri. Bu maddelerin etki yöntemi santral sinir sistemine geçtikten sonra orada özellikle bizim görsel, işitsel halüsinasyonlar dediğimiz psikotik etkilere yol açabiliyor ve kötüye kullanılıyor olmaları.\"

\"BAĞIMLILIK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN TOPLUMSAL NEDENLERİNİ ÇÖZMEK GEREKİYOR\"

Bağımlılığın sosyal ve toplumsal yönlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Aksoy, \"Bu çocukların hayatında bağımlılığe neden olabilecek çok boyutlu bir sorunlar yumağı var. Sosyal, toplumsal, bireysel yönlerine dokunmadan tedavi edebilmek çok mümkün değil. Bağımlılık belirli bir ortamda yetişir. Bunlara dokunmadan bağımlılığı ortadan kaldırmak mümkün değil. Çakmak gazının olmasının nedeni ise kolay ulaşılabilir bir madde olması. Eğer çakmak gazı olmasaydı başka maddeler kullanacaklardı. Çocukların neden böyle bir davranış geliştirdiğini düşünmemiz çok daha önemli\" dedi.

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\"BU TÜR MADDELER ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİNDE KULLANILIYOR\"

Çakmak gazının çok ani ölümlere neden olduğunu da belirten Doç. Dr. Aksoy, \"Etkileri genellikle hayal görme ya da sesler duyma şeklinde olabilir. Diğer maddelerden farklı olarak sinir sisteminde kalıcı bir takım hasarlara yol açma şeklindedir. Özellikle denge merkezi ve beyincik ile ilgili kalıcı hasarlara yol açıyor ve bazı hasarların küçülmesine yol açıyor. Bu çocuklar bağımlılıklarını sürdürdüğünde zaten yaşam beklentisi ciddi oranda düşüyor. 30 yaşlarına varmadan kaybedilebiliyorlar. Uçucu bağımlılığı genellikle yoksul ülkelerde var. Dolayısıyla bunu görüyor olmamız bazı sosyal, toplumsal, bireysel problemlerin yoğunlaşmış olabileceğini bize düşündürüyor\" dedi.