-"ÇAKMA GANDİ ADAY TANITIMI YAPAMADI" İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biz daha çırak bile olamamış çakma Gandi'lere, derin bir takım odaklardan aldığı talimatla, Silivri'de yargı sürecinde bulunan, bir takım çete mensubu olduğuyla itham edilen kişileri listelere koyan muhalefet partilerine benzemeyiz'' dedi. Kartal Esentepe Mahallesi'nde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan Bağış, AK Parti'nin iktidarının 9. yılında hala Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu, 2001'den bu yana millete mutluluk üstüne mutluluk yaşattıklarını söyledi. Türkiye'de kişi başına düşen geliri, 2 bin dolarlardan 11 bin dolarlara çıkardıklarını belirten Bağış, ''Kimileri önümüze muz kabuğu koymaya kalktı, kimileri Genel Başkanımızı yasaklamaya kalktı, kimileri partimizi kapatmaya kalktı, kimileri bizim içimize fitne, fücur sokmaya kalktı ama hiç bir oyuna gelmedik. Biz siyaseti kendimiz için yapmadık, millet için yaptık. Millet de bunun farkına vardı, partisine sahip çıktı, liderine sahip çıktı'' diye konuştu. -''BİZ ÇAKMA GANDİ'LERE BENZEMEYİZ''- AK Parti iktidarının başardıklarının başaracaklarının teminatı olduğunu ifade eden Bağış, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz daha çırak bile olamamış çakma Gandi'lere benzemeyiz. Biz, derin bir takım odaklardan aldığı talimatla, Silivri'de yargı sürecinde bulunan, bir takım çete mensubu olduğuyla itham edilen kişileri listelere koyan muhalefet partilerine benzemeyiz. Biz milletin iradesiyle doğduk, milletin iradesiyle siyaset yapıyoruz. Milletin desteği sürdüğü sürece bu ülkede sorunları teker teker çözmeye devam edeceğiz. Bugün anamuhalefet partisinin genel başkanı, bir kaset kazası sonucu genel başkan olan sayın çakma Gandi, Zonguldak'a gitti ama aday tanıtımı yapamadı. Çünkü Zonguldak adayları şu anda yargılanıyor. Düne kadar 'çok hasta, rahatsız, hastanede olması gerekir' dedikleri kişiyi şimdi milletvekili adayı yaptılar, hastaneden meclise taşıyacaklar. Hem de nereden aday yaptılar? Rahmetli Ecevit'in seçim bölgesi Zonguldak'tan. Peki rahmetli Ecevit sağken, onu hastanesinden apar topar kaçırdığınız adam bu adam değil miydi? 'Rahmetli Ecevit'e çürük raporu verecek', 'Rahmetli Ecevit'i başbakanlıktan indirmek için komplo kuran o...' diye açıklama yapan kişi, şu an CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı değil mi? Peki o gün mü yalan söylüyordunuz, bugün mü yalan söylüyorsunuz?'' -''CHP DEMOKRASİYE BAĞLILIĞINI İSPAT ETMELİ''- ''CHP'nin demokrasiye bağlılığını ispat etmesi gerekir. Çünkü bizde çok ciddi şüpheler var. Bunlar bir takım odaklardan talimatla, süreler dolduktan sonra, 'kontenjan unutmuşuz' deyip aday değiştirmediler mi?'' diye konuşan Bağış, şunları söyledi: ''Bu memlekette milli iradeyi bu kadar önemsemeyen bir partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olamaz, onlar olsa olsa Cumhuriyet çark partisi olurlar. Çünkü bugün söylediklerinden yarın çark ediyorlar. Bir gün 'başörtüsüne özgürlük' diyorlar, ertesi gün 'olmuyormuş' diyorlar, bir gün yürüyen merdivene bile ters yönden girip çark ediyorlar. Oy kullanmayı beceremiyorlar. Sayın Genel Başkan, kendi seçim bölgesindeki ilçenin adını Kağıttepe zannediyor. Bir diğer muhalefet liderimiz de, zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun 13 Haziran'dan sonra orada duramayacağını gördü, sayın Bahçeli de bir takım odakların talimatıyla mıdır nedir, CHP'nin Genel Başkanlığına oynamaya başladı. Bunların iktidardan umudu olmadığı için birbirlerinin koltuğuna göz diktiler.'' Bakan Bağış, konuşmasının ardından parti üyeleriyle birlikte seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.