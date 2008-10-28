"Çağrı" filmi yeniden çekiliyor

"Barış Elçisi" adlı filmin, Mustafa Akkad'ın 1977 Hollywood yapımı "Çağrı" adlı filminin yeni versiyonu olacağı belirtildi.



Başrolünü Anthony Quinn'in oynadığı film, Batı sinemasının İslam'a saygısının bir örneği olarak Müslümanların takdirini toplamıştı.



Eski filmin çekilmesinde de rol alan yapımcı Oscar Zoghbi, yaptığı açıklamada, Akkad'ın çalışmasına saygı duyduğunu ancak 1970'lerden bu yana sinema teknolojisinin çok geliştiğini, bu yeni filmde eskisinin ana mesajları aktarılırken modern film tekniklerinin kullanılacağını söyledi.



Suriye doğumlu Akkad, 2005'te Ürdün'de kaldığı otele düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.