-"Cacık" ve "sarımsak" tartışıldı TBMM (A.A) - 03.11.2011 - TBMM Genel Kurulu haftayı ''sarımsak ve cacık '' tartışmasıyla tamamladı. Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, bir milletvekiline, ''Buradan laf söylersem yerinden kalkamazsın'' dediğini ifade etti. Elitaş, ''Baktım kim bunu söyleyen? Gözümün önüne geldi Sayın Türkkan. Sayın Türkkan'ı tanıdım iki gündür. Nasıl tanıdım? Herkese laf yetiştirmesiyle tanıdım'' dedi. Konuşmaların rencide etmeyecek, kırmayacak şekilde yapılmasın isteyen Elitaş, ''Bayrama kalp kırıcı olarak gitmeyelim'' diye konuştu. Az önce bir milletvekilinin ''bir cacık edebiyatı...'' diye konuşmasına devam ettiğini anımsatan Elitaş, bu sırada MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin laf atması üzerine, ''Özçeri mi Yeniçeri mi, Özçeri misin, Yeniçeri misin?'' diye sordu. Elitaş'ın bu sözlerine, MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Bu sırada Elitaş, laf atan Türkkan'a ''Bir laf söylerim yerinden kalkamazsın'' dedi. Türkkan'ın dün Genel Kurulda yaptığı konuşmayı eleştiren Elitaş, ''Bu hangi edebe adaba sığar?'' sorusunu yöneltti. Elitaş'ın ardından sataşma gerekçesiyle söz alan MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, son derece üzücü, kırıcı konuşmaların yapıldığını söyledi. Yeniçeri, ''Konuşmalar yapılırken hem kel hem fodul modeli içerisinde bir tavır ortaya konuluyor. Bu konuşmalar edep, adap, etik, estetik, içerik ihtiva etmesi halinde anlamlıdır. Beni buraya çıkarmazsanız yerimden sürekli laf atacağım'' diye konuştu. Türkkan da söz alarak, Elitaş'ın konuşmasından sonra dünkü sözlerinin maksadını aştığına ikna olduğunu, özür dilemeye hazırlandığını söyledi. Türkan, ''Ancak 'Yeniçeri mi, eskiçeri mi, özçeri mi' şeklindeki provokatif bir söylem iktidar partisinin grup başkanvekiline yakışmadı. O söylediğiniz ifade beni nedamet duygusuna sevk etti ama arkasından o sözün sahibi gerçekten elkatmış mı? Özür diliyorum neydi? Pardon elkatmış mı?'' diye sordu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati de söz isteyerek, şunları söyledi: ''Dün bu kürsüde 'bu parlamento cacık yapamaz' ifadesi kullanan bir konuşmacıya karşı yaptığım ince göndermede kullandığım cacık tarifinden yola çıkarak, benden cacık olmayacağını söyleyen konuşmacıya şunu söylemek istiyorum; benden cacık olmaz. Çünkü, ben aklı, zekası, yüreği ruhu olan ve bu milletin değerlerini hücrelerine kadar hisseden bir eşrefi mahlukatım. Cacıkla ilgili kullanılan yoğurt, salatalık ve nanenin yanında bir de sarımsak var. Sarımsak öyle bir sebze ki cacığa koyduğunuz zaman, o cacığı yiyen kişiye doğru yaklaşmanız mümkün değildir, müthiş bir şekilde kokar ve şu anda bu Mecliste kesif bir sarımsak kokusu var.'' Nebati'nin bu sözlerine MHP ve CHP sıralarından tepki gösterildi.