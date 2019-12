-"ÇABALAR AKİM BIRAKILDI" LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Barış harekatıyla Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkünün yok edilmesine yönelik çabaları akim bırakmış, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu koruma mücadelesine destek olma azim ve kararlığını ortaya koymuştur'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü nedeniyle Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Kıbrıs'ta vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Kıbrıs halkını selamladı. 61. Hükümetin Başbakanı olarak ilk dış ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kıbrıs'ın ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin her zaman gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. Sizlere, Kıbrıs Türkünün sevincini her zaman yürekten paylaşan Anavatandaki kardeşlerinizin selam ve sevgilerini getirdim. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygıyla ve minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bize kanlarıyla, canlarıyla emanet bıraktıkları bu vatan toprağını sonuna kadar korumak, burada sadece Kıbrıs Türklerinin değil aynı zamanda insanlığın onurunu ve izzetini sonuna kadar savunmak boynumuza borç olsun. Bir kez daha bütün dünya bilsin ki, Kıbrıs Türkleriyle ebedi kardeşliğimiz ve dayanışma ruhumuz ilk günkü kadar taze ve diridir. Sonsuza kadar da böyle devam edecektir.'' Kıbrıs Türkünün hür yaşamak için Ada'nın eşit sahibi olarak varlığını sürdürme hakkı için verdiği mücadelenin dönüm noktasını teşkil eden şerefli bir günü anmak üzere burada bulunduklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Barış Harekatıyla Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkünün yok edilmesine yönelik çabaları akim bırakmış, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu koruma mücadelesine destek olma azim ve kararlığını ortaya koymuştur'' dedi. -''KIBRIS TÜRKLERİNİN EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE VAR OLMA MÜCADELESİ...'' Kahraman Türk Ordusunun uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hakları kullanarak gerçekleştirdiği Barış Harekatı'nın, Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin eşitlik, özgürlük ve var olma mücadelesini Anavatanın her zeminde destekleyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Barış ve Özgürlük Bayramı olan bugünde yaşanan acıları ve ödenen bedelleri unutmadan Ada'nın eşit ortağı olarak Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğimizi ilan ederken barışa olan inanç ve irademizi bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyoruz. Kıbrıs Türkü, Mücahitlerimizden devraldığı kararlılıkla, hür yaşama iradesini ortaya koyarak, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler üzerinde yükselerek dünya sahnesindeki onurlu yerini almıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Hükümetiyle, Meclisiyle, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, çağdaş bir devlet olarak bölgesinde barış ve istikrara önemli katkı sağlayacak bir konuma yükselmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi ve ekonomik alanlarda bugüne kadar kat ettiği mesafeyi misliyle aşabilecek birikimi ve donanımıyla bizim için de iftihar kaynağıdır. Kıbrıs Türk halkı bu günlere, birlik ve beraberlik içinde milli değerlerine sahip çıkarak gelmiştir. Herkes emin olsun ki, gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve bu asil milli davaya olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Türkiye nasıl ki gücünü birleştirerek, omuz omuza vererek yüzyılın en büyük refah ve kalkınma hamlesini, başardıysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin vatandaşları da tarih sahnesindeki izzetli yerini alacaktır. Yeter ki, arızi sorunlara takılıp kalmayalım, yeter ki dönemsel sorunları aşabilmek için büyük fotoğraftan, milli davamızdan gözümüzü bir an ayırmayalım.''