-"BUZ ODA"DA 1 GECE İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Dünyanın, sıcak iklimde gerçekleştirilen ilk kalıcı buz müzesi özelliğini taşıyan 'Magıc Ice''de açılan buz oda ''Magic Ice Ilgoo'', misafirlerini eskimo yaşam tarzıyla buluşturuyor. İstanbul Form AVM'de bulunan buz müzesi 'Magıc Ice''nin içinde yer alan buz oda ''Magic Ice Ilgoo''nun açılışı, şovmen Mehmet Ali Erbil ve Lofoten Trading AŞ Genel Müdürü Odd Roar Olsen tarafından yapıldı. Burada gazetecilere bilgi veren Olsen, İstanbul'da kutup hayatını ve buz heykellerini, buz müzesiyle geçen yıl yaşatmaya başladıklarını kaydetti. Buz odanın sadece bir konaklama merkezi olmadığını, buzdan yapılmış şahane eserlerin sergilendiği bir müze olduğunu ifade eden Olsen, ''Bu heykellerin nasıl yapıldığını merak edenler için, ziyaretçilere heykeltıraşlık kursları sunuluyor. Ayrıca, içeriyi dolaşırken buzdan oluşan bar kısmında, buzdan bardaklarda içeceğiniz meyve suyu ikramı da Magic Ice'nin konuklarına sunduğu hizmetler arasında'' dedi. -''İSKANDİNAV BÖLGELERİNDEN 200 TON BUZ GETİRİLDİ'' Projenin planlama sürecinin 2 yıl olduğunu dile getiren Olsen, ''Daha önce hiç yapılmamış bir proje olduğu için, araştırma sürecinde çok zaman harcadık. Yapım aşaması 1 ay sürdü. Türk mühendislerin çabaları da bu anlamda yadsınamaz. İskandinav bölgelerinden 200 ton buz getirildi. İstanbul'dan da 100 ton buz temin ettik. İşe başlarken, birçok mühendis, (Böyle bir proje olmaz, bunu unutun) dediler. Ama Türk mühendisler bunu hayata geçirmeyi başardı'' diye konuştu. Odada kalma ücretinin, kişi başı 300 lira olduğunu bildiren Olsen, şunları söyledi: ''Bu fiyata, buz heykeltıraşlık kursu, kahvaltı ve akşam yemeği de dahil. Biz içeri giren ziyaretçilere sadece soğuk alanda yatmayı değil, soğuk alanda nasıl davranmaları gerektiğini, üzerlerine ne tarz kıyafetler giymeleri gerektiğini, soğuk havanın onlara nasıl zarar verebileceğini ya da bizim onları bu zarardan nasıl koruyabileceğimizi öğretiyoruz. Kesinlikle tehlikesiz bir yer. Odada, -5 derecede sadece yüzünüz açık kalacak şekilde termal kıyafetler, termal tulumlarla uyuyorsunuz. Biz size nasıl uyumanız gerektiğini de anlatıyoruz. Taze bir uykuyla sabaha 'merhaba' diyorsunuz.'' Olsen, tamamen buzdan üretilen odanın, dünyada birkaç örneği olan buz otellerden en büyük farkının 365 gün 365 gece konaklama imkanı sunması olduğunu sözlerine ekledi.