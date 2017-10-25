 "BÜYÜKADA" DAVASI BAŞLIYOR 

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Büyükada\'daki toplantıya ilişkin aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri\'nin de bulunduğu 8\'i tutuklu 11 sanığın yargılaması bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'ında başlıyor. Davayı çok sayıda yabancı basın mensubu da takip ediyor.

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri ile Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin bulunduğu 11 sanığın yargılaması başlıyor. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılacak duruşmayı yabancı basın mensupları da takip ediyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada\'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç\'ın organize ettiği ancak Kılıç\'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir\'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada\'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

AMAÇ; ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KAOSA DÖNÜŞTÜRMEK

İddianamede şüphelilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan İstanbul\'a başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçlandığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 5 yıldan yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan şüpheliler; Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü\'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der\'li aktivist Şeyhmus Özbekli.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye önünde toplanan basın mensupları

- Yabancı basın mensuplarının yayın yapması

- Gözaltılarla ilgili arşiv görüntüler



