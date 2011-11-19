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Politika

"Büyük Türkiye hedefi için yeni Anayasa önemli" İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 18:13

-"Büyük Türkiye hedefi için yeni Anayasa önemli" İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ''Büyük Türkiye'' hedefi bakımından yeni bir anayasanın oluşturulmasının, büyük önem taşıdığını belirterek, ''Bunu sadece 4 siyasi partinin, 12 kişinin hazırlayacağı bir taslak üzerinden değerlendirmek yerine, sürece Türk Ocağı gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı sunmasını istiyoruz'' dedi.   Türk Ocakları İstanbul Şubesince Ali Emiri Kültür Merkezi'nde  düzenlenen ''Büyük Türkiye'ye Doğru-3 - Ziya Gökalp'ten Erol Güngör'e'' sempozyumunun açılışında konuşan Çiçek, ''Büyük Türkiye''nin bu topraklarda yaşayan tüm insanların ortak hedefi, özlemi ve hayali olduğunu söyledi.  Bu hayalin yakalanmasını ümit ettiklerini ifade eden Çiçek, bu hedefin yakalanması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:  ''Büyük Türkiye olmanın yolu, fikri çalışmalardan geçiyor. Bu hedefe sadece siyasetçilerle ulaşılamaz herkese düşen görevler var. Bunları konuşacağız, tartışacağız. Yani Sultan Abdülmecit ile Halife Abdülmecit'i karıştırmadan tartışacağız. Duyuruyla, davetin mahiyetini karıştırmadan tartışacağız. Ama konuyu böyle de gündeme getiren olursa onu da hoşgörüyle karşılayıp, doğruyu söyleyeceğiz. Bir daha da karıştırmayalım.''  Cemil Çiçek, Türkiye'de yeni bir anayasa yapım sürecinin başladığına dikkati çekerek, ''Büyük Türkiye hedefi bakımından, yeni bir anayasanın fevkalade önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu, sadece 4 siyasi partinin, 12 kişinin hazırlayacağı bir taslak üzerinden değerlendirmek yerine, sürece Türk Ocağı gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı sunmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının aktif olarak sürece katılması lazım. İş işten geçtikten sonra şurası eksik burası fazlaydı demenin bir anlamı yok. Ya şimdi katkı verelim ya da bir daha suçlayıcı bir üslupla 'Bize niye sorulmadı' denmesin. Bu sürece herkes elinden geldiğince katkı verirse biz de milletimizin istediği bir anayasayı yapmış oluruz'' diye konuştu.

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