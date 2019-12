-"BÜYÜK OYUN" VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Sinemasevenler, bu hafta biri yerli, yedi yeni filmi izleme fırsatı bulacak. Atıl İnaç'ın yönettiği ve Suzan Genç, Selen Uçer, Serdal Genç ile İmat Kasapoğlu'nun oynadığı ''Büyük Oyun/A Step Into The Darkness'', İstanbul'da 2003 yılında üç ayrı yerde peş peşe gerçekleşen canlı bomba olaylarını anlatıyor. Uluslararası San Francisco Tiburon Film Festivali ve Uluslararası Los Angeles Güney Avrupa Film Festivali'nde ''En İyi Film'' ödülünü alan filmin konusu şöyle: ''ABD'nin operasyon yaptığı Irak'ın bir köyünde bütün ailesini kaybeden Cennet, hayatta bir başına kalmıştır. Genç kız Kerkük'te berber olarak çalışan ağabeyi Azim'i bulmak için yola çıkar. Ağabeyinin yaralandığını ve Türkiye'deki bir hastaneye götürüldüğünü öğrenen Cennet, geri dönüşü olmayan bir yola girer ve Türkiye'ye gitmeye karar verir.'' Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmin çekimleri Kuzey Irak'ta Erbil ve Musul çevresinde başlayıp Türkiye'de Şanlıurfa ve Adıyaman'ın zorlu doğa şartlarından sonra İstanbul'da tamamlandı. Kevin Smith'in yönettiği ve Seth Rogen, Elizabeth Banks, Craig Robinson ile Jason Newes'in oynadığı ''Garip Bir Aşk Öyküsü/Zack and Miri Make a Porno'' iki arkadaşın dostluklarına farklı bir bakış açısı getiriyor. Değişik anlatımıyla dikkat çeken filmin konusu şöyle: ''İki arkadaş Zack ve Miri, finansal güçlüklerle yüz yüze gelirler. Dairelerinin elektrik ve suyu, borç yüzünden kesilince acilen para kazanabilmek için evde amatör porno film yapmaya karar verirler. İki eski dost, bir filmde rol yapmanın dostluklarını bozmayacağını düşünmektedirler. Oysa, filmi yapmaya başladıklarında aralarındaki ilişki iş ilişkisinden çıkıp bambaşka bir yöne doğru gitmeye başlar.'' Radu Mihaileanu'nun yönettiği ve Alexei Guskov, Melanie Laurent, Dimitri Nazarov ile François Berleand'ın oynadığı ''Paris'te Son Konser/The Concert'' Fransa'da gişe rekorları kırdı. ''Yaşam Treni'' ve ''Bir Şans Daha'' filmleriyle beğeni kazanan yönetmen Radu Mihaileanu'nun 29. Uluslararası Film Festivali'nin açılışında gösterilen filminin konusu şöyle: ''30 yıl önce, Bolşoy Orkestrasının şefi Andrei, Yahudi müzisyenleri çalıştırdığı için kovulur. Şimdi ise Bolşoy'da bir temizlikçidir. Bir gün, Chatelet Tiyatrosunun Bolşoy'u Paris'e davet ettiğini öğrenir. Andrei, eski müzisyenleri bir araya getirip Paris'te Bolşoy Orkestrasının yerine çalmaya karar verir. Eğer hepsi bu zor durumun üstesinden gelebilirse, onlar için bir zafer olacaktır.'' -CAMINO'NUN HAYATI- Javier Fesser'ın yönettiği ve Nerea Camacho, Carme Elias, Mariano Venancio ile Ana Gracio'nun oynadığı ''Camino'' gerçek bir hayat hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor. Camino, hayatında bir anda hiç bilmediği iki farklı olguyla, ''Aşk ve Ölüm'' ile yüzleşmek zorunda kalan 11 yaşındaki sıra dışı bir çocuğun duygusal hikayesini anlatıyor. Camino yoluna çıkan her engele karşın parlaklığından bir şey kaybetmeden, yaşama sevincini, mutluluğunu sonuna kadar hissederek, sevme isteğini köreltmeye çalışan her etkene sonuna kadar direnerek hayatına devam eder. Camino, İspanya'nın Oscarı sayılan 23. Goya Ödülleri'nde 6 ödül birden aldı. Niels Arden Oplev'in yönettiği ve Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre ile Peter Haber'nun oynadığı ''Ejderha Dövmeli Kız: Millennium Üçlemesi/The Girl With The Dragon Tattoo'' 100 milyon doların üzerindeki gişe hasılatıyla büyük bir başarı elde etti. Stieg Larsson'un sürükleyici romanından uyarlanan, 41 ülkede 35 milyon satarak rekor kıran best-seller üçlemesinin ilk filminin konusu şöyle: ''40 yıl önce varlıklı ve güçlü bir ailenin genç ve güzel kızı Harriet Vanger ortadan kaybolur. Cesedi hiçbir zaman bulunamaz. Bunun bir cinayet olduğuna inanan amcası, yıllar sonra bu olayı araştıracak korkusuz birilerini tutmaya karar verir. Gazeteci Mikael ile ona yardım eden dövmeli kız Lisbeth, Harriet'in izini sürerken bir dizi cinayeti açığa çıkarır, katil aileden biridir.'' John Erick Dowdle'nın yönettiği ve Chris Messina, Geoffrey Arend, Logan Marshall-Green ile Bojana Novakovich'in oynadığı ''Şeytan/Devil'', korku filmi sevenlere hitap ediyor. Şeytan, Night Shyamalan'ın ''Altıncı His/Sixth Sense'', ''İşaretler/Signs'' ve ''Son Hava Bükücü/The Last Airbender'' gibi gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Film, asansörde kalan bir grup insandan birinin şeytan olması temasını işliyor. Bradley Raymond'un yönettiği ve Michael Sheen, Mae Whitman, Kristin Chenoweth ile Lucy Liu'nun seslendirdiği ''Tinker Bell ve Peri Kurtaran/Tinker Bell and the Great Fairy Rescue'', çocuklar kadar büyükleri de sinema salonlarına çekecek. Heyecan ve hayal gücüyle dolu filmin konusu şöyle: ''Tinker Bell, peri tozunun gücüne inanan Lizzy adında küçük bir kızla tanışır. Perilerin, İngiltere'nin çiçek açan çayırlarına yaptığı yaz ziyaretleri sırasında, iki farklı dünya ilk kez bir araya gelir ve Tinker Bell, çocukla dost olur. Tinker Bell, kendi güvenliğini ve tüm perilerin geleceğini tehlikeye attığının farkında değildir.''